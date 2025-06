Último pagamento do Auxílio Gás de junho será feito hoje; veja

O governo federal retomou em junho os pagamentos das parcelas do Auxílio Gás. O benefício é liberado a cada dois meses, sempre nos meses pares. Desta vez, os valores serão depositados até o dia 30.

Datas de pagamento do Auxílio Gás em junho

NIS terminado em 1: 16/06/2025 (já pago)

NIS terminado em 2: 17/06/2025 (já pago)

NIS terminado em 3: 18/06/2025 (já pago)

NIS terminado em 4: 19/06/2025 (já pago)

NIS terminado em 5: 20/06/2025 (já pago)

NIS terminado em 6: 23/06/2025 (já pago)

NIS terminado em 7: 24/06/2025 (já pago)

NIS terminado em 8: 25/06/2025 (já pago)

NIS terminado em 9: 26/06/2025 (já pago)

NIS terminado em 0: 30/06/2025

Entenda como funciona o Auxílio Gás

Destinado a cerca de 5,4 milhões de famílias registradas no Cadastro Único, o programa busca aliviar os efeitos do custo do gás de cozinha no orçamento doméstico de famílias em situação de vulnerabilidade social.

O valor corresponde a 100% do preço médio de um botijão de gás de 13 kg por domicílio. Esse cálculo é feito com base nos dados da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP). No mês de abril, o valor do benefício foi de R$ 108.

Para ter direito ao Auxílio Gás, a família deve atender a alguns critérios, como possuir renda mensal por pessoa igual ou inferior a meio salário mínimo. Quem já recebe o Bolsa Família ou participa de outros programas sociais também pode ser contemplado.

O pagamento é feito diretamente em conta bancária ou digital. Caso o beneficiário não possua conta, uma poupança social digital é aberta automaticamente pela Caixa. O valor tem validade de 120 dias a partir da data de liberação.