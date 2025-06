TV nova, gastando pouco: como escolher o modelo certo com até R$ 2.000

Comprar uma TV 4K de 50 polegas e barata é possível com até R$ 2.000. Mas se você quer investir a metade disso também encontrará ótimas opções em TVs menores.

Não faltam ofertas em telas de 32, 40 ou 43 polegadas com resoluções mais modestas, como HD ou Full-HD, que é a mesma da TV aberta e de boa parte dos conteúdos nos serviços de streaming.

Além da resolução, que impacta a nitidez, outros fatores são cruciais. Analise o fabricante, as funções adicionais e a plataforma smart para uma compra sem arrependimentos.

TV 4K vale a pena

Alex dos Santos, especialista em TVs e crítico de produtos no site Home Theater & Casa Digital, ressalta que a qualidade da imagem continua sendo a característica mais importante na escolha de um televisor.

Na dúvida, a dica é ir até uma loja e comparar o desempenho de vários modelos ao exibirem o mesmo conteúdo. "Quanto mais brilho, maior a sensação de ter cores fortes na tela, principalmente durante a reprodução dos jogos de futebol", afirma.

A nitidez e a profundidade estão diretamente relacionadas à resolução da TV. Com 3.840 por 2.160 pixels, a definição 4K ou UHD (Ultra-High Definition) é quatro vezes superior à das TVs Full-HD.

Mesmo quando o conteúdo original não é oferecido em 4K, a própria TV realiza automaticamente o processo de upscaling, simulando sempre essa resolução mais elevada.

A maior quantidade de pontos na formação da imagem também permite realizar o sonho de ter uma TV grande, de 50 ou 55 polegadas, até em uma sala pequena. Isso porque a imagem continua perfeita até quando a distância entre o sofá e a tela é bem curta, inferior a dois metros.

"O maior detalhamento e nitidez, somados à crescente oferta de conteúdos desse tipo nos games, YouTube e serviços de streaming, explicam porque o investimento em uma TV 4K vale a pena", declara Santos.

Cuidado com a plataforma smart

Dois pontos merecem atenção: a compatibilidade com os principais serviços de streaming e a agilidade para executar tarefas com rapidez, em conjunto com o processador da TV.

Hoje, as TVs Samsung, LG ou com os sistemas Android TV, Google TV, Roku TV ou Vidaa, utilizado em modelos da Toshiba e da Hisense, por exemplo, são as mais completas em apps. Se a que você mais gostou não roda nenhum deles, é bom ficar alerta para evitar dores de cabeça.

"O consumidor deve observar ainda se o televisor em oferta não é de uma geração mais antiga e ultrapassada, o que pode comprometer a navegação, provocando travamentos nos aplicativos e lentidão na hora de ver filmes e séries", alerta o engenheiro Fábio Oguri, que atua há 35 anos no segmento de áudio e vídeo.

E se o preço for bom e a marca desconhecida? Nesse caso, a recomendação de Oguri é simples. "Antes da decisão final, pesquise a reputação do fabricante na internet, acessando testes, avaliações do produto e críticas em sites de reclamações", sugere.

Na parte de recursos, a conectividade Bluetooth, para ouvir o som da TV em fones de ouvido ou caixas sem fio, por exemplo, é bem-vinda.

Observe também se o controle remoto aceita comandos de voz, o que agiliza as buscas no YouTube e outros serviços online.

Sistema operacional webOS, com boa variedade de aplicativos, e acesso ao serviço gratuito de streaming LG Channels

Processador Alpha5 Gen 6 com AI, que ajusta automaticamente o som e o brilho da imagem para uma melhor imersão

Duas entradas HDMI, HDR10, conectividade Bluetooth, suporte a Apple AirPlay2 e com painel e otimizador de jogos

Controle remoto com comando de voz precisa ser adquirido separadamente

Resolução Full-HD, pouco comum nesta faixa de preço

Sistema operacional Android, com boa variedade de aplicativos, e acesso ao serviço gratuito de streaming TCL Channel

Duas entradas HDMI, HDR10, Chromecast integrado e conectividade Bluetooth

Controle remoto com comando de voz (Google Assistente)

Resolução Full-HD, a mesma dos canais abertos

Sistema operacional Roku TV, que é simples e fácil de usar

Três entradas HDMI, processador Quad Core (com mais velocidade e performance) e taxa de atualização de 60Hz

Comando de voz pelo aplicativo de celular

Resolução Full-HD, a mesma dos canais abertos

Sistema operacional Android, com boa variedade de aplicativos

Duas entradas HDMI, HDR10, processador Quad Core (com mais velocidade e performance), Chromecast integrado, conectividade Bluetooth e taxa de atualização de 60Hz

Controle remoto com comando de voz (Google Assistente)

Tela grande 4K com bom custo-benefício

Roda o sistema operacional Google TV, evolução do Android, e vem com Chromecast integrado

Três entradas HDMI, HDR10, conectividade Bluetooth e taxa de atualização de 60Hz

Controle remoto com comando de voz (Google Assistente)

Resolução 4K e processador com AI, que economiza energia

Roda o sistema operacional Tizen, com boa variedade de aplicativos, traz Bixby e Alexa integrados e suporte a Apple AirPlay

Com plataforma Gaming Hub, que dá acesso a jogos do Xbox Game Pass e Nvidia GeForce Now sem precisar de videogame

Três entradas HDMI, HDR10+, conectividade Bluetooth e taxa de atualização de 60Hz

Controle remoto com comando de voz e que funciona sem pilhas

