Trump visitará 'Alcatraz dos Jacarés', um centro de detenção de imigrantes

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, visitará nesta terça-feira um polêmico centro de detenção de imigrantes situado no meio de pântanos infestados de répteis na Flórida, conhecido como "Alcatraz dos Jacarés", informou a Casa Branca nesta segunda-feira (30).

Desde que Trump retornou ao poder em janeiro, seu governo realiza uma campanha agressiva de batidas, prisões e deportações de imigrantes que provocou indignação e protestos em Los Angeles e outras cidades.

O novo centro está situado em um aeroporto abandonado na região dos Everglades, no coração de uma ampla rede de pântanos e manguezais, um ecossistema subtropical que abriga mais de 2.000 espécies de animais e plantas.

"Só há uma estrada que leva até ele e é a única saída. É um voo de ida. Está isolado e cercado de fauna perigosa e um terreno implacável", explicou Karoline Leavitt, porta-voz da Casa Branca. Ela detalhou que, informalmente, o local ficará conhecido como "Alligator Alcatraz".

A instalação contará com até 5 mil camas para "imigrantes ilegais criminosos" e é "uma maneira eficiente e de baixo custo para ajudar a realizar a maior campanha de deportação em massa na história dos Estados Unidos", afirmou Leavitt.

"Quando você tem assassinos, estupradores e criminosos atrozes em uma instalação de detenção cercada de jacarés, sim, acho que é dissuasório para que tentem escapar", respondeu ela quando perguntada sobre os répteis crocodilianos.

O governo do presidente Trump prevê ampliar "as instalações e o espaço de alojamento em apenas alguns dias" graças à colaboração com a Flórida, afirmou a secretária de Segurança Interna, Kristi Noem, em comunicado, no qual lista alguns dos supostos "criminosos" detidos neste estado do sul, a maioria latino-americanos.

A visita de Trump ao polêmico centro de detenção acontece enquanto o Congresso debate um projeto de lei do orçamento federal que inclui bilhões de dólares para o controle migratório e a expulsão de imigrantes.

"Sua visita a este centro de detenção destaca a necessidade de aprovar a 'Lei Grande e Bonita', porque precisamos de mais centros de detenção em todo o país", acrescentou Leavitt, usando o nome que Trump deu ao texto orçamentário.

O procurador-geral da Flórida, James Uthmeier, destacou recentemente que "não é necessário investir muito no perímetro" porque "se as pessoas saírem, não há muito o que esperar, além de cobras e jacarés".

O funcionamento do centro custará cerca de 450 milhões de dólares (R$ 2,45 bilhões, na cotação atual) anuais.

dk-erl/cjc/rpr

© Agence France-Presse