Trump quer cortar fundos de hospitais com tratamento de gênero infantil

O governo Trump considera suspender verbas para hospitais que oferecem tratamentos de gênero para crianças e adolescentes, de acordo com o The Wall Street Journal.

O que aconteceu

Cartas foram enviadas a nove hospitais infantis exigindo detalhes sobre cirurgias de redesignação sexual, terapias hormonais e bloqueadores de puberdade. A ação é liderada pelo médico Mehmet Oz, administrador do CMS (Centros de Serviços Medicare e Medicaid). Os hospitais tinham 30 dias para responder. O prazo terminou no anteontem.

"Trump foi claro: os EUA protegerão as crianças de procedimentos experimentais e que alteram vidas", disse Oz. "O CMS alertou hospitais e programas estaduais de Medicaid sobre esses perigos, e está tomando medidas regulatórias para fiscalizar."

Três hospitais, em Boston, Los Angeles e Seattle, disseram que vão responder, mas ainda não enviaram os dados, segundo um funcionário do Departamento de Saúde. Outros dois, no Colorado e em Ohio, informaram ao The Wall Street Journal que também planejam responder.

Apesar de não ameaçar ações imediatas, o CMS estuda suspender o financiamento do Marketplace para tratamentos de gênero em menores. O Medicaid, que fornece seguro de saúde a americanos de baixa renda, também poderá ser suspenso. Se os hospitais continuarem com as cirurgias, podem ser excluídos do Medicaid, do qual muitos dependem para se manter.

O Hospital Infantil de Los Angeles, um dos que recebeu a carta, está encerrando seu programa de atendimento a crianças trans e citou a investigação do CMS como motivo. Segundo o hospital, mais de 65% de sua receita vem do governo federal.

"O hospital ficou sem um caminho viável a seguir", disseram dirigentes do hospital. "Essas ameaças não são mais teóricas. O governo federal já cortou centenas de milhões de dólares de instituições acadêmicas e de pesquisa dos EUA", afirmou o hospital em carta enviada aos funcionários no dia 12 de junho.

Outros hospitais ainda avaliam a situação

O Hospital Infantil de Boston ressaltou que a lei de Massachusetts exige cuidados de afirmação de gênero. Um porta-voz da instituição afirmou que a instituição leva essa responsabilidade a sério e que ainda estão analisando a carta do CMS.

O Hospital UPMC Children's, em Pittsburgh, vai parar de oferecer alguns atendimentos de gênero, como bloqueadores da puberdade. Segundo a instituição, continuar esses tratamentos colocaria profissionais em risco frente às novas diretrizes do governo federal. Eles vão seguir oferecendo apoio em saúde mental. O Cincinnati Children's, por outro lado, disse que não faz cirurgias de redesignação em menores e que segue a lei de Ohio sobre tratamentos relacionados ao gênero.

O CMS escolheu esses nove hospitais porque há mais questionamentos sobre seus programas, disse um funcionário do HHS. De acordo com o funcionário, os hospitais infantis de Filadélfia, Seattle, Los Angeles, Boston, Oakland, Colorado, Pittsburgh, Cincinnati e o Hospital Nacional Infantil receberam cartas do CMS.

Em abril, a secretária de Justiça dos EUA, Pam Bondi, mandou o Departamento de Justiça investigar médicos e hospitais que realizam esses procedimentos e que, segundo ela, "enganam famílias" sobre os tratamentos. Em junho, a Suprema Corte autorizou os estados a restringirem esses cuidados para menores. A opinião pública também tem se mostrado cada vez mais contra políticas pró-transgênero em áreas como banheiros e esportes.

Hoje, 27 estados têm leis ou regras que limitam tratamentos de gênero para jovens, segundo a KFF. Defensores dizem que esses cuidados ajudam a reduzir depressão, ansiedade e risco de suicídio. Já os críticos questionam as evidências. Um relatório britânico de 2023 afirmou que não há provas sólidas sobre os efeitos a longo prazo desses tratamentos.

Ellen Kahn, da Human Rights Campaign, disse que decisões sobre cuidados devem ser feitas por médicos, pacientes e famílias, e que cirurgias em jovens trans são raras. "Estudos mostram consistentemente que a afirmação do cuidado reduz a depressão, a ansiedade e o risco de suicídio entre jovens transgêneros", disse ela. "Os Centros de Serviços Medicare e Medicaid devem proteger a saúde, não politizá-la."