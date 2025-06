Trump permite operações da Steel Reef na fronteira com Canadá e assina memorando sobre minérios

O presidente dos EUA, Donald Trump, autorizou as operações da Steel Reef Pipelines no condado de Burke, Dakota do Norte, que fica na fronteira internacional com o Canadá, conforme documento divulgado nesta segunda-feira, 30, pela Casa Branca. Em outro memorando, o republicano ordenou a unificação dos pedidos de financiamento para projetos de energia e de minérios críticos.

A permissão para a Steel Reef - empresa canadense - será limitada e garante autorização para operações nas unidades já existentes para a exportação de gás natural líquido (GNL) dos EUA para o Canadá.

Já o memorando sobre minérios críticos e energia tem como objetivo afunilar os pedidos de financiamento para "garantir o seu uso eficiente" e a "coordenação" de agências federais, eliminando processos duplicados. O documento dá orientações para a criação de uma "inscrição única" para financiamento federal, que permitirá o acesso simultâneo a múltiplos programas de financiamento.

Com base no memorando, as agências federais devem compartilhar as informações com o Conselho de Dominância Energética Nacional (NEDC, em inglês), criado por Trump no início do ano e que será responsável por aprovar ou rejeitar o pedido de financiamento.