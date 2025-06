Trump diz que não ofereceu nada e não mantém conversas com o Irã

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse nesta segunda-feira (30) que não ofereceu "nada" nem conversou com o Irã, já que o recente bombardeio de Washington destruiu "totalmente" as instalações nucleares do país.

"NÃO estou oferecendo NADA ao Irã, ao contrário de Obama, que pagou bilhões de dólares a eles" pelo acordo de 2015, escreveu Trump em sua plataforma Truth Social.

"Também não estou nem falando com eles, já que destruímos TOTALMENTE suas instalações nucleares", acrescentou o presidente.

A declaração foi feita após o vice-ministro das Relações Exteriores iraniano, Majid Takht-Ravanchi, afirmar à BBC no domingo que as negociações entre Washington e Teerã não podem ser retomadas a menos que os Estados Unidos descartem novos ataques.

Takht-Ravanchi disse à emissora britânica que os Estados Unidos sinalizaram sua disposição de retornar à mesa de negociações uma semana após o lançamento de um bombardeio às instalações nucleares do Irã em 21 de junho.

"Não há uma data acordada, não concordamos com uma modalidade", disse Tajt-Ravanchi.

"Neste momento, buscamos uma resposta para a questão de se veremos um novo ato de agressão enquanto estivermos em diálogo", afirmou.

Para o alto funcionário iraniano, os Estados Unidos não deixaram clara a sua posição.

Os dois países estavam em negociações sobre o programa nuclear do Irã quando Israel lançou uma campanha de bombardeios contra instalações nucleares e infraestrutura militar no Irã em 13 de junho. Os Estados Unidos se juntaram à ofensiva bombardeando as instalações nucleares em Fordo, Natanz e Isfahan.

