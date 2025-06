Governo Trump acusa Harvard de violar direitos civis de alunos, diz jornal

Do UOL, em Brasília

Uma investigação do governo de Donald Trump concluiu que Harvard violou leis federais de direitos civis ao ignorar casos de discriminação contra estudantes judeus e israelenses. Resultado foi revelado em reportagem do The Wall Street Journal.

O que aconteceu

Investigação ocorre em meio ao embate entre governo Trump e Harvard. A Casa Branca acusa a universidade de negligência ao combate contra o antissemitismo e de priorizar pautas de diversidade, equidade e inclusão, conforme documento ao qual o The Wall Street Journal teve acesso.

Governo diz que universidade não agiu, durante dois anos, contra agressão a alunos judeus e israelenses. Além disso, segundo o governo, o campus foi vandalizado com símbolos antissemitas, incluindo "uma bandeira israelense com uma suástica no lugar da Estrela de Davi".

Ação contra instituições superiores é a mais ampla e ofensiva do governo Trump. No início deste ano, o governo enviou a Harvard uma lista com exigências de supervisão federal sobre admissões, contratações e a ideologia de alunos e funcionários. Com a negativa da instituição, o governo anunciou o congelamento de mais de U$ 2 bilhões em bolsas e contratos.

"A não implementação imediata de mudanças adequadas resultará na perda de todos os recursos financeiros federais". Em carta enviada ao presidente de Harvard, Alan Garber, a Casa Branca afirmou que caso as alterações não sejam adotadas, o relacionamento conflituoso entre Harvard e o governo federal continuará a ser afetado.

Em abril, Harvard divulgou relatórios internos sobre antissemitismo no campus e preconceito antimuçulmano. O documento indicou que muitos estudantes estavam divididos e inseguros de ambos os lados do conflito no Oriente Médio. A universidade divulgou mudanças em curso e previstas para serem implementadas.