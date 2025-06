Rússia critica reação do Azerbaijão a prisões e eleva tensão diplomática

As tensões entre a Rússia e o Azerbaijão cresceram nesta segunda-feira (30), depois que o Kremlin disse que discordava de uma decisão do Azerbaijão de cancelar eventos culturais russos em resposta à prisão na Rússia de azerbaijanos étnicos suspeitos de crimes graves.

Investigadores da cidade industrial russa de Ecaterimburgo realizaram uma série de batidas na semana passada em conexão com crimes históricos não resolvidos, incluindo assassinatos em série. Eles disseram que haviam detido seis pessoas, todas com passaportes russos, mas também disseram que dois suspeitos morreram.

Um dos suspeitos morreu de insuficiência cardíaca, disseram os investigadores em um comunicado, e exames médicos revelariam a causa da morte de outro suspeito.

Baku acusou a polícia russa de realizar execuções extrajudiciais "por motivos étnicos", uma alegação que Moscou rejeitou.

Na segunda-feira, a polícia do Azerbaijão disse que estava realizando batidas no escritório da Sputnik Azerbaijão, uma afiliada local da agência de mídia estatal russa Rossiya Segodnya.

O encarregado de negócios da Rússia foi anteriormente convocado pelo Ministério das Relações Exteriores sobre o que chamou de "assassinatos brutais", e o Parlamento do Azerbaijão retirou-se das conversações bilaterais planejadas em Moscou e cancelou a visita de um vice-primeiro-ministro russo.

No domingo, o Ministério da Cultura do Azerbaijão disse que também estava cancelando eventos culturais planejados por organizações estatais e privadas russas devido aos "assassinatos extrajudiciais e atos de violência cometidos pelas agências de aplicação da lei russas".

Questionado sobre a decisão do Ministério da Cultura, o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, afirmou na segunda-feira: "Lamentamos sinceramente tais decisões. É importante continuar trabalhando para esclarecer as razões e a natureza dos eventos que, na opinião do lado azerbaijano, causaram tais medidas".

"Acreditamos que tudo o que está acontecendo (em Ecaterinburgo) está relacionado ao trabalho das agências de aplicação da lei, e isso não pode e não deve ser motivo para tal reação", disse Peskov a repórteres.