Meteorologista: SP deve encarar frio e 'chuva fraca contínua' nesta semana

O meteorologista Francisco de Assis alertou para uma nova onda de ar polar que deve atingir boa parte do país já a partir desta segunda-feira (30). Segundo ele, a cidade de São Paulo irá enfrentar sensação de frio e tempo fechado com mínimas beirando os 10°C ao longo da semana. As declarações foram dadas durante o UOL News, do Canal UOL.

Mas tem uma onda de frio realmente que está chegando ao Brasil, especialmente no Rio Grande do Sul. Hoje a temperatura já chegou a zero grau lá em Bagé, no sul do Rio Grande do Sul.

E esse frio, no decorrer da semana, vai avançando, pegando o estado do Paraná, Santa Catarina, São Paulo, Rio de Janeiro e sul de Minas Gerais, trazendo baixas temperaturas na região. Francisco de Assis, meteorologista e consultor climático

A massa de ar polar que avança pelo sul do Brasil deve causar instabilidades em diversas regiões nos próximos dias, segundo o Instituto Climatempo. Há risco de geada no oeste gaúcho e na região da Campanha. As demais áreas também enfrentam um início de semana gelado, com ventos fortes no litoral e mar agitado, com possibilidade de ressaca.

A mudança na direção dos ventos provoca chuva forte em áreas como Vale do Ribeira, Sorocaba, Itapetininga e no litoral sul. A capital paulista e a cidade do Rio de Janeiro devem ter sol entre nuvens e possibilidade de garoa à noite. O tempo segue firme e quente no Espírito Santo, com calor em Vitória.

As menores temperaturas ficarão na região sul [do País]. Serão vários dias de geada, no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, parte do Paraná. Mas na Grande São Paulo, por exemplo, a temperatura no decorrer da semana vai ficar em torno de 11ºC, 12ºC graus, e chegando aos 15ºC à tarde.

Então, serão vários dias com aquela sensação de muito frio, né? Não teremos variação na temperatura, com tempo fechado e aquela chuva fraca contínua. Francisco de Assis, meteorologista e consultor climático

Francisco, no entanto, avisa que a capital paulista deve sofrer com mais frio ainda no próximo fim de semana.

A temperatura deve cair mais só no final de semana, para 8 graus, em São Paulo. Francisco de Assis, meteorologista e consultor climático

Frio deve castigar outras regiões do país

Ainda durante o UOL News, o meteorologista também adiantou a previsão do tempo para outras regiões do Brasil.

Já começa a chegar a partir de hoje, por exemplo, na região de Cuiabá, na parte central do Brasil. Amanhã a temperatura deve chegar a 12ºC em Cuiabá, 10ºC em Campo Grande. Chega também amanhã ali no sul de Rondônia e no Acre, dando espaço ao fenômeno da friagem.

E depois, no decorrer da semana, chega a Brasília, mas não vai cair tanto. A capital federal deve ter temperatura na faixa de 10 graus, lá para quinta ou sexta-feira. O frio deve avançar para parte da Bahia, também quinta ou sexta-feira. Francisco de Assis, meteorologista e consultor climático

