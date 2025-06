Sul da Europa enfrenta semana sufocante por onda de calor

Uma onda de calor escaldante atinge nesta segunda-feira(30) o sul da Europa, onde autoridades emitiram alertas para incêndios e cuidados com a saúde, advertindo que as temperaturas subirão mais uma vez.

Espanha, Portugal, Itália e França sofrem com uma onda de calor há dias, com temperaturas chegando a 44°C.

Em Madri, onde os termômetros chegaram a quase 40°C, "o calor não está normal para esta época do ano", disse Diego Radamés, fotógrafo de 32 anos.

No sábado, a Espanha bateu um recorde desde o início dos registros: os termômetros marcaram 46º C em Granado, Andaluzia, superando a máxima de 45,2º C registrada em Sevilha em junho de 1965, segundo a Agência Estatal de Meteorologia (Aemet).

Em Portugal, várias áreas na região sul do país, incluindo a capital, Lisboa, permanecerão em alerta vermelho até a noite desta segunda-feira.

Nas ruas de Lisboa, moradores e turistas tentavam se proteger como podiam. "Aconselhamos as pessoas a se refrescarem, mas tivemos casos de insolação e queimaduras", disse a farmacêutica Sofia Monnteiro.

O risco de incêndio está em seu nível mais alto, como é o caso da ilha italiana da Sicília, onde os bombeiros combateram 15 focos de incêndio no sábado.

Os bombeiros também estão em alerta após incêndios na França e na Turquia no domingo, alimentados pelo calor e fortes ventos.

- "Ilhas de calor" -

Vinte e uma cidades italianas estavam em alerta máximo devido ao calor extremo no domingo, incluindo Milão, Veneza, Florença, Roma e Nápoles.

Os casos de insolação aumentaram 10% nos hospitais italianos, "especialmente em cidades que não só apresentam temperaturas muito altas, mas também maior umidade", disse Mario Guarino, vice-presidente da Sociedade Italiana de Medicina de Emergência.

As principais vítimas? "Idosos, pacientes com câncer e moradores de rua, que sofrem de desidratação, insolação e fadiga", disse Guarino.

Em resposta a essa situação, Bolonha abriu "abrigos climáticos" para a população, e a Prefeitura de Ancona distribuiu desumidificadores.

Em Roma, pessoas com mais de 70 anos podem frequentar piscinas públicas gratuitamente.

Nas cidades, as ondas de calor causam aumentos ainda maiores nas temperaturas devido ao "efeito de ilha de calor ", explicou Emanuela Piervitali, pesquisadora do Instituto Italiano de Proteção e Pesquisa Ambiental (ISPRA).

- Especies invasoras -

Os cientistas afirmam que as ondas de calor se tornam mais intensas devido à mudança climática.

Na França, 84 dos 95 departamentos, excluindo os territórios ultramarinos, estão em alerta laranja nesta segunda e terça-feira, com temperaturas que podem ultrapassar os 40°C em alguns locais: algo "nunca visto antes" no país, segundo a ministra da Transição Ecológica, Agnès Pannier-Runacher.

"Nosso apartamento está um inferno. Estamos na total escuridão, está um forno", disse Evan Bernard no domingo, tentando aproveitar ao máximo a onda de calor com seu filho de 18 meses à sombra de pinheiros perto de um lago ao norte de Bordeaux, no sudoeste da França.

O calor também atrai espécies invasoras, típicas de climas mais quentes.

Nesta semana, o ISPRA incentivou pescadores e turistas a avisarem às autoridades caso avistem quatro espécies venenosas "potencialmente perigosas", entre elas, o pterois, o sigano-nebuloso e o sigano-marmoreado, que já foram detectadas em águas do sul da Itália.

