SP registra mais uma queda nos preços dos combustíveis em junho, aponta Sem Parar

Os preços dos combustíveis no Estado de São Paulo voltaram a cair em junho, conforme levantamento do Sem Parar. O cenário foi influenciado por uma inflação mais controlada. O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - 15 (IPCA-15) desacelerou para 0,26% no mês, abaixo dos 0,36% registrados em maio.

Segundo a pesquisa, o diesel aditivado mostrou a maior queda, de 3,1%, passando de R$ 6,47 para R$ 6,27 por litro. O diesel comum também teve redução, com o preço caindo 1,7%, de R$ 6,26 para R$ 6,16.

Já o etanol comum viu seus preços recuarem 3%, com o valor do litro passando de R$ 4,10 para R$ 3,98, enquanto o etanol aditivado caiu 1,8%, de R$ 4,58 para R$ 4,50.

A gasolina também apresentou queda: o tipo comum reduziu 1,5%, de R$ 6,10 para R$ 6,01, enquanto a aditivada teve ligeira baixa de 1,1%, de R$ 6,64 para R$ 6,57 por litro.

Disparidade regional na capital

O estudo do Sem Parar mostra ainda que os preços dos combustíveis variaram significativamente entre as regiões da capital paulista neste mês. O diesel aditivado foi encontrado a R$ 6,01 na zona Norte, R$ 6,21 na zona Leste, R$ 6,35 na zona Sul e R$ 6,25 na zona Oeste, enquanto o diesel comum variou de R$ 5,77 (zona Leste) a R$ 6,56 (zona Oeste).

Para o etanol aditivado, os preços oscilaram entre R$ 4,22 (zona Norte) e R$ 4,74 (zona Oeste), com a zona Leste vendendo a R$ 4,47 e a zona Sul, R$ 4,54. Já o etanol comum ficou entre R$ 3,87 na zona Norte e R$ 4,03 nas zonas Leste e Oeste.

A gasolina aditivada teve preços de R$ 6,01 na zona Norte, R$ 6,42 na zona Oeste, R$ 6,48 na zona Leste e R$ 6,81 na zona Sul. Quanto à gasolina comum, os valores oscilaram entre R$ 5,81 na zona Norte e R$ 6,07 na zona Sul.

Os dados são baseados em mais de 19 milhões de litros abastecidos na capital paulista entre maio e junho de 2025.

*Conteúdo elaborado com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado