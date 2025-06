S&P 500 e Nasdaq atingem máximas recordes com expectativas sobre comércio

Por Sruthi Shankar e Nikhil Sharma

(Reuters) - O S&P 500 e o Nasdaq atingiram novos patamares recordes nesta segunda-feira, com o otimismo em relação aos acordos comerciais firmados pelos Estados Unidos com seus principais parceiros alimentando o impulso de alta que mantém os índices a caminho de ganhos neste trimestre.

O Nasdaq, o S&P 500 e o Dow Jones ganhavam 17,5%, 10,2% e 4,6% até o momento no trimestre, atingindo e depois recuando de níveis recordes desde o final do ano passado, em parte devido às notícias sobre as rápidas mudanças de política do presidente Donald Trump.

Os três índices ainda devem registrar seus desempenhos mais fracos no primeiro semestre desde 2022, já que a incerteza manteve os investidores cautelosos.

Nesta segunda-feira, o índice de referência S&P 500 e o Nasdaq Composite ampliaram seu recorde da semana passada com apostas de cortes mais profundos na taxa de juros dos EUA e otimismo renovado em relação à IA.

O foco dos investidores está agora em um prazo de 9 de julho para que os países cheguem a acordos com os Estados Unidos ou aumento das tarifas, mas Trump disse que pode prorrogar o prazo das tarifas ou "torná-lo mais curto".

No domingo, o Canadá revogou seu imposto sobre serviços digitais destinado às empresas de tecnologia dos EUA, poucas horas antes de entrar em vigor, em uma tentativa de avançar nas negociações comerciais com os Estados Unidos.

"Temos esse prazo chegando, mas Trump disse que o prazo pode ser alterado. Além disso, os mercados estão pensando que o Fed poderá cortar a taxa de juros mais cedo ou mais tarde. Portanto, há muitos fatores de impulso aqui", disse Dennis Dick, operador da Triple D Trading Inc.

O Dow Jones Industrial Average subia 0,41%, para 43.998,06 pontos, enquanto o S&P 500 ganhava 0,23%, a 6.187,20 pontos, e o Nasdaq Composite tinha alta de 0,22%, para 20.318,10 pontos.