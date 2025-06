Senadores republicanos tentam aprovar legislação tributária de Trump ao ignorar receios com os custos

Por Richard Cowan e Bo Erickson

WASHINGTON (Reuters) - Senadores republicanos tentarão aprovar nesta segunda-feira o projeto de lei de corte de impostos e gastos do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, apesar das divisões dentro do partido sobre o impacto esperado de US$3,3 trilhões na pilha de dívidas do país.

Eles se preparavam para uma sessão na qual os democratas podem oferecer um número ilimitado de votações, parte do processo que os republicanos estão usando para contornar as regras do Senado que normalmente exigem que 60 dos 100 membros da Casa concordem com uma legislação.

O independente Escritório Orçamentário do Congresso divulgou sua avaliação no domingo sobre o impacto do projeto de lei na dívida de US$36,2 trilhões, calculando que acrescentaria cerca de US$800 bilhões a mais do que a versão aprovada no mês passado pela Câmara dos Deputados.

Muitos republicanos contestam essa afirmação, alegando que a extensão de políticas existentes não aumentarão a dívida.

Os democratas, por sua vez, esperam que os números mais recentes e surpreendentes possam despertar ansiedade suficiente entre conservadores com mentalidade fiscal para levá-los a se opor ao seu partido, que controla as duas Câmaras do Congresso.

"Os republicanos estão fazendo algo que o Senado nunca fez antes, empregando matemática falsa e artifícios contábeis para esconder o verdadeiro custo do projeto de lei", disse o líder democrata no Senado, Chuck Schumer, no domingo.

O Senado aprovou por pouco o projeto de lei em uma votação processual no sábado para abrir o debate sobre a legislação de 940 páginas.

Uma ilustração da divisão republicana ocorreu no domingo, quando o senador Thom Tillis, da Carolina do Norte, disse que não tentará a reeleição, depois que Trump ameaçou apoiar um adversário nas eleições de meio de mandato do ano que vem por conta de seu voto contra o projeto de lei.

Nas redes sociais, Trump saudou o progresso como uma "grande vitória" para seu projeto de lei. Em uma publicação separada no domingo, ele disse: "Vamos compensar tudo isso, vezes 10, com CRESCIMENTO, mais do que nunca."

Trump quer que o projeto de lei seja aprovado antes do feriado do Dia da Independência, em 4 de julho. Embora esse prazo seja uma escolha, os parlamentares enfrentarão um prazo muito mais sério em breve, quando deverão aumentar o teto da dívida do país ou correrão o risco de um calote devastador.

Se o Senado conseguir aprovar o projeto de lei, ele voltará para a Câmara, onde os membros também estão divididos, com alguns irritados com o custo e outros preocupados com os cortes no programa de saúde Medicaid.

Os republicanos podem se dar ao luxo de perder não mais do que três votos em qualquer uma das Casas para aprovar um projeto ao qual os democratas estão unidos em oposição.