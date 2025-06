Ela foi ao hospital com dor na barriga e teve perna e braço amputados

Catarina Maurer, 19, é influenciadora digital e atualmente trabalha como modelo e participa de comerciais. Em 2021, quando tinha apenas 15 anos, viu sua vida mudar após sentir fortes dores abdominais.

Naquele ano, Catarina saiu de uma unidade privada em Brasília com o diagnóstico de infecção urinária. O quadro se complicou e, semanas depois, ela acordou de um coma sem a perna direita e com o braço esquerdo necrosado.

Hoje, ela compartilha sua rotina nas redes sociais, suas conquistas e, principalmente, a maneira como encontrou força para inspirar outras pessoas que vivem com alguma deficiência.

'Achava que era apendicite'

"Eu tinha uma dor muito forte na barriga, absurdamente forte. Desmaiava de dor e achava que era apendicite ou algo assim", conta Catarina.

O quadro progrediu com diarreia intensa e vômitos, a ponto de ela não conseguir manter nem água no estômago. Mesmo tendo diarreia com sangue, Catarina recebeu, de início, o que ela considera um diagnóstico equivocado: infecção urinária.

"Os médicos disseram que era infecção urinária, me passaram remédio e viraram as costas. Eu vomitava tudo e, mesmo assim, me liberaram para voltar para casa."

Catarina usa prótese e narra sua rotina nas redes para inspirar outras pessoas Imagem: Arquivo pessoal

Sem alívio, ela retornou ao hospital dias depois, piorando rapidamente. "Cada vez que tentava comer, vomitava o remédio. Desmaiei em casa e, no caminho de volta para o hospital, não me lembro de mais nada. Desmaiava, acordava, desmaiava, acordava."

Ao chegar, teve uma parada cardíaca de aproximadamente 20 minutos antes de ser colocada em coma induzido. A família chegou a ser orientada a se despedir. "A médica disse para minha mãe orar, que eu tinha menos de 1% de chance de sobreviver e provavelmente ficaria em estado vegetativo."

'Já estava sem a perna'

Catarina ficou em coma por três dias. Mesmo inconsciente, relata que teve sonhos lúcidos. "Tinha sonhos conscientes, me via me arrastando pelo chão, sentia que estava perdendo a perna. Quando acordei do coma, já estava sem a perna e meu braço estava totalmente preto", lembra.

A garota, acostumada a ser independente, não compreendeu de imediato o que ocorreu. "Sentia tanta dor na perna que pedia para tirarem, achava que ainda estava lá. Quando me contaram que tinha sido amputada, não conseguia entender como doía tanto."

Somente após 20 dias de internação, Catarina começou a compreender seu estado. Ela teve complicações de uma sepse (resposta desregulada do organismo a uma infecção pré-existente). O braço também teve de ser amputado.

"Aceitei bem a perda, mas era difícil: não conseguia mexer o pescoço e nem levantar meus braços, estava traqueostomizada e não falava", diz ela.

"Eles colocaram uma cânula maior do que eu precisava. Mesmo assim, a fonoaudióloga tentava fazer com que eu falasse, mas não saía voz nenhuma. Foi frustrante", conta.

Catarina Maurer: 'Não tenho medo de mais nada' Imagem: Arquivo pessoal

Somente após a troca para uma cânula adequada, sob anestesia local, Catarina recuperou a fala: "Assim que trocaram, comecei a falar naquele momento. Até então, acordei completamente confusa e não conseguia nem entender o que estava acontecendo."

'Quase me asfixiei'

Após sair da UTI, Catarina enfrentou um longo período em que nem sequer conseguia se sentar sozinha.

"Meus primeiros dias depois da alta foram horríveis. Pensei que era melhor no hospital, onde conversava com pessoas. Em casa, eu só olhava para o teto. Fiquei com traqueostomia, quase me asfixiei quando meu pescoço cedeu por não conseguir sustentar o peso", lembra.

Catarina atualmente é modelo e conta detalhes da rotina nas redes Imagem: Arquivo pessoal

A estudante começou a fazer fisioterapia cerca de uma semana após a alta, mas somente entre três e quatro meses conseguiu usar próteses.

"Meu caso era muito sério: fiquei em dieta zero [nutrição parenteral por meio endovenoso] muito fraca, precisava fortalecer tudo antes de usar a prótese. Meu coto [área amputada] apresentava necrose reversível, exigiu raspagem para não amputar mais", lembra.

Os primeiros dias com próteses foram frustrantes. Não conseguia ficar em pé sem muletas, tive muitos vômitos de frustração e chorava. Achava que, ao sair do hospital, voltaria à vida normal, mas não foi assim.

Catarina Maurer

Cerca de seis meses depois, Catarina conseguiu andar sem muletas, conquistando autonomia e equilíbrio por meio da musculação.

A academia foi fundamental. Comecei a musculação, depois descobri esportes adaptados como remo e natação. Hoje, apesar da resistência ainda prejudicada, não há dor que me faça parar os treinos.

Catarina Maurer

'Me sinto plena'

Catarina realizou o desejo de se tornar uma modelo e diz que conquistou mais autoconfiança e autoestima do que antes de se tornar uma pessoa com deficiência. Com mais de 400 mil seguidores no Instagram e TikTok, a jovem posta vídeos bem-humorados sobre sua condição e rotina.

Me sinto plena, mais confiante do que antes de amputar. Perdi um braço e uma perna, mas ganhei uma missão: mostrar que a vida continua e que não há limites para quem escolhe seguir em frente.

Catarina Maurer

"Quando me chamaram para meu primeiro ensaio como modelo, foi emocionante. Percebi que, ali, eu poderia mostrar a outras pessoas que existe espaço para a diversidade, para quem vive em cadeiras de rodas e usa próteses. Esse poder de transformação é o que me motiva todos os dias", diz Catarina.

Catarina Maurer ganhou mais mobilidade e autoconfiança após iniciar a musculação Imagem: Arquivo pessoal

Não tenho mais medo de nada. Sei o que é estar na cama de um hospital achando que não vou conseguir. Então, se eu consegui sair dali, não há nada que me impeça no mundo.

Catarina Maurer

Infecção e amputação

A sepse é uma resposta sistêmica a uma infecção. Toda vez que ocorre uma infecção —que pode ser uma simples gripe— o sistema de defesa do corpo entra em ação para combater a doença, provocando uma inflamação local. Entretanto, pode acontecer de essa resposta ser desregulada e, de alguma forma, ela passa a prejudicar o organismo. Isso é a sepse.

Para combater a sepse, pode ser necessário o uso prolongado de noradrenalina, um medicamento vasopressor, para aumentar a pressão arterial. Esse medicamento, no entanto, pode levar à necrose dos membros. "Ela provavelmente teve quadro de sepse e choque séptico, com queda violenta da pressão arterial. A noradrenalina foi necessária para manter a perfusão dos órgãos vitais, mas um dos efeitos colaterais é a necrose em extremidades, o que explica a perda dos membros", explica o médico Marcelo Neubauer, com residência em infectologia pela USP.