(Reuters) - O ritmo das negociações para resolver a guerra na Ucrânia depende da posição de Kiev, da eficácia da mediação dos Estados Unidos e da situação no local, disse o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, em comentários transmitidos pela televisão no domingo.

Cinco meses após o início do mandato do presidente dos EUA, Donald Trump, não há um fim claro para a guerra que a Rússia lançou em fevereiro de 2022 contra sua vizinha menor, apesar da promessa de campanha de Trump de acabar com ela em um dia.

Trump, que tem pressionado ambos os lados em direção a negociações de cessar-fogo desde sua posse em janeiro, disse na sexta-feira que acha que "algo vai acontecer" sobre um acordo para a guerra.

"Muita coisa depende, naturalmente, da posição do regime de Kiev", disse Peskov à Belarus 1 TV, o principal canal de televisão estatal do país vizinho da Rússia.

"Depende da eficácia com que os esforços de mediação de Washington continuam", afirmou ele, acrescentando que a situação no local era outro fator que não podia ser ignorado.

Peskov não entrou em detalhes sobre o que Moscou espera de Washington ou de Kiev. Moscou tem exigido que a Ucrânia ceda mais terras e abandone o apoio militar ocidental, condições que Kiev considera inaceitáveis.

Embora nenhuma data tenha sido definida para a próxima rodada de negociações, Peskov disse que a Rússia espera que as datas fiquem claras "em um futuro próximo".

Após um intervalo de mais de três anos, Rússia e Ucrânia mantiveram conversações cara a cara em Istambul, em 16 de maio e 2 de junho, que levaram a uma série de trocas de prisioneiros e ao retorno de corpos de soldados.

No entanto, eles não fizeram nenhum progresso em direção a um cessar-fogo. Seus projetos para um acordo de paz compartilhados nas negociações de 2 de junho eram "memorandos absolutamente contraditórios", disse o presidente russo Vladimir Putin na sexta-feira.

A Rússia, que já controla cerca de um quinto da Ucrânia, continua avançando gradualmente, ganhando terreno nas últimas semanas nas regiões de Donetsk e Dnipropetrovsk, no sudeste da Ucrânia, e intensificando os ataques aéreos em todo o país.

