Reino Unido reforça medidas de salvaguarda do aço e introduz nova ação para apoiar setor

O governo do Reino Unido anunciou nesta segunda-feira, 30, a introdução de uma nova medida que apoia o setor de aço e limita as importações de aço isentas de tarifas. Em comunicado, é mencionado que os produtores britânicos do setor se beneficiarão, a partir de 1º de julho, de salvaguardas comerciais mais fortes que protegem melhor contra aumentos de importações baratas.

"Essas mudanças ajustarão a quantidade de aço que os países ao redor do mundo podem enviar ao Reino Unido, protegendo empregos britânicos enquanto garantem que o Reino Unido ainda tenha um suprimento confiável", explica, ao ressaltar que a medida reforça o compromisso do governo como parte do "Plano de Mudança" para reconstruir a força industrial da região e reverter décadas de declínio.

De acordo com a nota, a decisão se baseia na Estratégia Comercial publicada na última semana, que estabeleceu como o governo do Reino Unido fortalecerá suas defesas comerciais para proteger indústrias-chave como o aço, garantindo um ambiente comercial mais justo e seguro.

O secretário de Negócios e Comércio, Jonathan Reynolds, disse que a medida apoia os produtores e as milhares de famílias e comunidades que dependem da produção de aço no Reino Unido. "Esta decisão está ao lado de um chamado para opiniões das partes interessadas para moldar a futura abordagem comercial do Reino Unido para o aço após junho de 2026. Mais um exemplo do compromisso do Reino Unido com defesas comerciais fortalecidas", pontuou.