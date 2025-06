Reino Unido, França e Alemanha condenam ameaças contra chefe da AIEA após jornal iraniano pedir prisão

DUBAI (Reuters) - Reino Unido, França e Alemanha criticaram ameaças contra o chefe do órgão de vigilância nuclear da ONU na segunda-feira, depois que um jornal iraniano linha-dura disse que o chefe da AIEA, Rafael Grossi, deveria ser julgado e executado como agente israelense.

"França, Alemanha e Reino Unido condenam as ameaças contra o diretor-geral da AIEA, Rafael Grossi, e reiteram nosso total apoio à Agência e ao DG no cumprimento de seu mandato", informou um comunicado dos ministérios das Relações Exteriores dos três países.

"Pedimos às autoridades iranianas que se abstenham de qualquer medida para interromper a cooperação com a AIEA. Pedimos ao Irã que retome imediatamente a cooperação total, de acordo com suas obrigações, e que tome todas as medidas necessárias para garantir a segurança e a proteção do pessoal da AIEA", acrescentaram.

A declaração não especificou quais ameaças foram feitas contra Grossi, mas ocorre após um artigo do jornal Kayhan, intimamente associado ao líder supremo Ali Khamenei, que acusou Grossi de ligações com a agência de inteligência Mossad de Israel. Se Grossi entrasse no Irã, ele deveria ser julgado e condenado à morte, dizia o artigo.

Grossi não respondeu diretamente às alegações do jornal. Ele afirmou que sua prioridade é garantir que os inspetores da AIEA possam retornar às instalações nucleares no Irã o mais rápido possível.

As autoridades iranianas não endossaram publicamente o artigo do jornal. O embaixador do Irã nas Nações Unidas, Amir Saeid Iravani, negou que houvesse qualquer ameaça contra Grossi.

Mas o Irã tem criticado cada vez mais Grossi e ameaçado interromper a cooperação com a AIEA, que Teerã culpa por fornecer uma justificativa para o bombardeio de Israel, que começou no dia seguinte à votação do conselho da AIEA para declarar que o Irã violou as obrigações do Tratado de Não-Proliferação Nuclear.

O presidente do Irã, Masoud Pezeshkian, disse ao presidente francês Emmanuel Macron em uma ligação telefônica na segunda-feira que os "padrões duplos" da AIEA criaram problemas para a segurança regional e global, informou a mídia estatal iraniana.

"O ponto de vista do governo, do Parlamento e do povo iraniano é que o diretor da AIEA não agiu de forma imparcial em relação ao arquivo nuclear de nosso país, apesar de toda a cooperação e interações que ocorreram, e esse comportamento não é de forma alguma aceitável para nós", disse Pezeshkian, segundo as reportagens.

O ministro das Relações Exteriores, Abbas Araqchi, declarou que Grossi não é bem-vindo no Irã, tendo realizado "ações malignas" e desempenhado um "papel lamentável".

O Irã também disse na segunda-feira que ainda não se pode esperar que ele garanta a segurança dos inspetores da AIEA.

"Como eles podem esperar que nós garantamos a segurança e a proteção dos inspetores da AIEA quando as instalações nucleares pacíficas do Irã foram atacadas há alguns dias?", disse o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores, Esmaeil Baghaei, em uma coletiva de imprensa.

Baghaei disse que um projeto de lei do Parlamento iraniano pedindo que o governo retire a cooperação com a AIEA foi aprovado pelo Conselho dos Guardiões, um órgão de segurança controlado por nomeados pelo líder supremo, e agora é obrigatório.

(Reportagem da Redação de Dubai e Sudip Kar-Gupta)