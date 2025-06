Receita paga hoje 2º lote de restituição do IR; veja como saber quem recebe

A Receita Federal fará o pagamento hoje aos contemplados no segundo lote de restituição do Imposto de Renda 2025.

O que aconteceu

O lote inclui 6,5 milhões de contribuintes e tem o valor total de R$ 11 bilhões. O pagamento será dividido da seguinte forma entre os contribuintes:

Idosos acima de 80 anos: 148.090 restituições

Contribuintes entre 60 e 79 anos: 1.044.585 restituições

Contribuintes com deficiência física ou mental ou moléstia grave: 91.363 restituições

Contribuintes cuja maior fonte de renda seja o magistério: 496.650 restituições

Contribuintes que escolheram a declaração pré-preenchida e/ou recebimento via Pix: 4.764.634 restituições

O pagamento não tem um horário definido para ocorrer. A realização do depósito é responsabilidade dos bancos e pode acontecer ao longo do dia. Segundo a Receita Federal, os valores são encaminhados para as instituições bancárias e elas têm a obrigação de creditar na conta dos contribuintes no dia 30 de maio.

Não há um horário definido. Algumas instituições executam seus processos de crédito na virada do dia 29 para o dia 30, outras fazem o crédito na manhã do dia 30. Não temos gerência e depende de cada banco. Receita Federal

Como consultar a restituição do IRPF?

Para saber se vai receber a restituição hoje, o contribuinte deve acessar a página da Receita Federal na internet. È preciso preencher o formulário com o número do CPF, a data de nascimento e o ano de exercício (2025).

A informação sobre a situação da restituição do contribuinte é atualizada mensalmente. Caso sua restituição não esteja prevista para o segundo lote, o contribuinte que não tem nenhuma pendência na declaração e fizer a consulta verá apenas a informação "em fila de restituição".

Calendário de pagamento das restituições do IR

1º lote: 30 de maio (já pago)

2º lote: 30 de junho (pago hoje)

3º lote: 31 de julho

4º lote: 29 de agosto

5º e último lote: 30 de setembro

Quem vai receber primeiro a restituição do IR 2025?

Idosos são as primeiras pessoas a receber o pagamento. Os valores são disponibilizados primeiro para aqueles com idade igual ou superior a 80 anos. Em seguida, aparece quem tem mais de 60 anos, além de deficientes e portadores de moléstia grave. E, segundo a Receita Federal, se houver empate nos critérios, quem entregou primeiro tem prioridade.

Veja a fila da restituição: