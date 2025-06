Quanto ganham o presidente, governadores e parlamentares

Do UOL, em São Paulo e colaboração para o UOL

O Congresso aprovou projeto de lei que cria 18 novas vagas para deputados federais a partir das eleições de 2026. A mudança amplia de 513 para 531 o número de cadeiras, e o custo anual estimado é de R$ 64,6 milhões — mas, segundo o projeto, sem aumentar os gastos, mesmo com as novas vagas para deputados. O texto vai à sanção do presidente Lula (PT).

Entre diversas responsabilidades e deveres, os cargos também oferecem inúmeros benefícios. Saiba quanto ganham o presidente da República, governadores, senadores, deputados e ministros do STF (Supremo Tribunal Federal).

Presidente

O salário do presidente da República é de R$ 46.366,19 mensais. Com descontos obrigatórios, o valor cai para R$ 33.834,30.

Há ainda benefícios como cartões corporativos e a possibilidade de usar aviões da Força Aérea Brasileira para viagens oficiais e até pessoais. A recomendação é que o chefe do Executivo use apenas avião presidencial para se deslocar, por questão de segurança nacional.

Governadores

Nos Estados e no Distrito Federal, as Assembleias e Câmara Legislativas determinam o salário dos governadores. A remuneração não deve ultrapassar o limite de R$ 46.366,19—valor pago a ministros do STF e que serve como teto para todo o funcionalismo público no país.

Sergipe - Fábio Mitidieri (PSD): R$ 46.366,19

Fábio Mitidieri (PSD): R$ 46.366,19 Acre - Gladson Cameli (PP): R$ 42.265,49

Gladson Cameli (PP): R$ 42.265,49 Minas Gerais - Romeu Zema (Novo): R$ 41.845,49

Romeu Zema (Novo): R$ 41.845,49 Bahia - Jerônimo Rodrigues (PT): R$ 36.894,89

Jerônimo Rodrigues (PT): R$ 36.894,89 São Paulo - Tarcísio de Freitas (Republicanos): R$ 36.301,53 (a partir de junho/2025)

Tarcísio de Freitas (Republicanos): R$ 36.301,53 Piauí - Rafael Fonteles (PT): R$ 35.574,64

Rafael Fonteles (PT): R$ 35.574,64 Mato Grosso do Sul: Eduardo Riedel (PSDB): R$ 35.462,27

Eduardo Riedel (PSDB): R$ 35.462,27 Rio Grande do Sul - Eduardo Leite (PSD): R$ 35.462,22

Eduardo Leite (PSD): R$ 35.462,22 Rondônia - Marcos Rocha (União): R$ 35.462,22

Marcos Rocha (União): R$ 35.462,22 Pará - Helder Barbalho (MDB): R$ 35.363,55

Helder Barbalho (MDB): R$ 35.363,55 Espírito Santo - Renato Casagrande (PSB): R$ 34.774,64

- Renato Casagrande (PSB): R$ 34.774,64 Roraima - Antonio Denarium (PP): R$ 34.299,00

Antonio Denarium (PP): R$ 34.299,00 Amazonas - Wilson Lima (União): R$ 34.070,00

Wilson Lima (União): R$ 34.070,00 Paraná - Ratinho Júnior (PSD): R$ 33.763,00

- Ratinho Júnior (PSD): R$ 33.763,00 Paraíba - João Azevêdo (PSB): R$ 33.696,58

João Azevêdo (PSB): R$ 33.696,58 Maranhão - Carlos Brandão (PSB): R$ 33.006,39

(PSB): R$ 33.006,39 Amapá - Clécio Vieira (Solidariedade): R$ 34.774,64

Clécio Vieira (Solidariedade): R$ 34.774,64 Mato Grosso - Mauro Mendes (União): R$ 32.353,46

Mauro Mendes (União): R$ 32.353,46 Tocantins - Wanderlei Barbosa (Republicanos): R$ 31.216,71

Wanderlei Barbosa (Republicanos): R$ 31.216,71 Alagoas - Paulo Dantas (MDB): R$ 30.833,91

Paulo Dantas (MDB): R$ 30.833,91 Goiás - Ronaldo Caiado (União) R$ 30.585,01

Ronaldo Caiado (União) R$ 30.585,01 Distrito Federal - Ibaneis Rocha (MDB): R$ 29.951,94

Ibaneis Rocha (MDB): R$ 29.951,94 Santa Catarina - Jorginho Mello (PL): R$ 25.322,25

Jorginho Mello (PL): R$ 25.322,25 Ceará - Elmano de Freitas (PT): R$ 23.893,79

Elmano de Freitas (PT): R$ 23.893,79 Pernambuco - Raquel Lyra (PSD)*: R$ 22.000,00

Raquel Lyra (PSD)*: R$ 22.000,00 Rio Grande do Norte - Fátima Bezerra (PT): R$ 21.914,76

Fátima Bezerra (PT): R$ 21.914,76 Rio de Janeiro - Cláudio Castro (PL): R$ 21.868,14

* Em dezembro de 2022, a Alepe (Assembleia Legislativa de Pernambuco) aprovou que o salário do governador passasse de R$ 9,6 mil a R$ 22 mil. No entanto, Raquel Lyra escolheu continuar a receber R$ 42,1 mensais como procuradora do estado, cargo que exercia antes de entrar para a política.

Responsáveis por definir o salário dos governadores, os deputados estaduais podem ganhar até R$ 34.774,64. Cada Assembleia Legislativa possui autonomia para fixar o valor de seus salários, desde que respeite o teto estabelecido pela Constituição Federal, que limita a remuneração dos deputados estaduais a até 75% do subsídio de um deputado federal. Em 2025, esse teto corresponde a R$ 34.774,64. Já os salários dos governadores são fixados por leis estaduais aprovadas pelas assembleias, observando o teto remuneratório local, geralmente equivalente ao subsídio de um desembargador do Tribunal de Justiça do estado.

Senadores e deputados federais

Senadores e deputados federais recebem salário bruto de R$ 46.366,19, estabelecido pelo próprio Congresso Nacional. Além disso, os parlamentares têm direito a verba de gabinete (em torno de R$ 133 mil no caso dos deputados federais, destinada ao pagamento de até 25 assessores) e auxílio-moradia de R$ 4.253,00. No Senado, o valor do auxílio-moradia é de R$ 5.500,00. Reembolsos por despesas médicas não entram nessa conta.

Congressistas eleitos ou reeleitos têm direito a uma ajuda de custo equivalente a um salário bruto integral, de R$ 46.366,19. O benefício serve para bancar mudança e transporte para Brasília e é concedido no primeiro e no último salário do mandato.

Deputados federais têm direito a uma cota parlamentar que pode chegar a R$ 51,5 mil por mês, enquanto senadores recebem entre R$ 36,6 mil e R$ 52,8 mil mensais. O benefício é usado para custear gastos relacionados ao mandato, como passagens aéreas, combustível, telefonia, hospedagem e alimentação, e varia conforme o estado de origem.

Ex-presidentes

Não há salário fixo. No entanto, todos os ex-presidentes vivos têm direito vitalício a carros oficiais com motoristas e a até oito servidores pagos pela Presidência da República, incluindo seguranças, motoristas e assessores, com salários que podem chegar a R$ 74 mil por mês no total. Os cofres públicos bancam ainda passagens, diárias, manutenção e combustível para esses veículos e funcionários.

* Com informações de reportagens publicadas em 30/10/2022, 06/04/2023, 03/06/2024, 13/01/2025, 21/05/2025 e 18/06/2025.