Testei protetor térmico Salon Line: 'controle do frizz e fios alinhados'

Secador, chapinha e modelador de cachos podem prejudicar o cabelo se os fios não receberem a proteção adequada. Para evitar esse risco, resolvi testar o protetor térmico spray Meu Liso Demais, da Salon Line.

A marca promete proteção, controle do frizz e frios alinhados, e realmente eu senti esses benefícios usando o produto.

O que gostei

Testamos o protetor térmico Meu Liso Demais Imagem: Rebecca Vettore

Fácil de usar. Passei o protetor no cabelo inteiro, mecha por mecha, seguindo a indicação da embalagem, e achei prático de usar. Completei o processo em cinco minutos e esperei o cabelo, que ficou úmido, secar totalmente, para só então passar o modelador de cachos.

Proteção dos fios. Eu realmente senti diferença na hora de cachear meus fios usando o protetor térmico. Sem ele, quando usava o modelador, eu sentia o cheiro de queimado e tinha a sensação quente no couro cabeludo e nos fios. A marca diz que ele protege os fios de calor até 230°.

Menos frizz. Além de proteger o cabelo contra as altas temperaturas, o produto também mantém os fios secos alinhados e com menos frizz no dia a dia.

Cheiro e hidratação. O protetor térmico deixa o cabelo hidratado e cheiroso por horas. Ele é feito com D-pantenol, creatina e colágeno vegetal, segundo a empresa.

Preço. O produto possui preço acessível.

Ponto de atenção

Indicação restrita. Por ser indicado apenas para quem tem cabelo liso, o produto acaba se tornando um pouco restritivo para esse perfil de consumidor.

O que mudou para mim

Cabelo após o protetor térmico da Salon Line Imagem: Rebecca Vettore

Gostei do protetor por ele ser cheiroso, fácil de usar e cumprir o que promete. Não pretendo mais passar modelador ou secador no meu cabelo sem antes aplicá-lo.

Também passei a usar após modelar os fios, já que ele dá um acabamento mais alinhado e com menos frizz para o dia a dia.

Para quem é esse produto?

Indico o protetor térmico Meu Liso Demais, da Salon Line, para quem tem cabelo liso natural, progressiva ou gosta de escovar o cabelo com frequência.

Pensando no custo-benefício, também é uma boa opção para quem busca proteção térmica, mas não quer gastar muito.

