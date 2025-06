Protetor da Pink Cheeks está com até 21% de desconto; confira o nosso teste

O protetor solar em bastão Pink Stick, da marca Pink Cheeks, está com desconto de até 21%, saindo por a partir de R$ 85,04. O produto já foi testado pelo Guia de Compras UOL e um dos atrativos é combinar duas funções: proteger do sol e servir de base, já que ele tem opções com cor.

Segundo o fabricante, o produto é resistente à água e ao suor por até quatro horas. Confira a seguir as impressões após os nossos testes.

O que gostamos

Função dois em um. Esse é o produto que você pode usar em qualquer ocasião e momento. Além de proteger o rosto contra os raios solares, ele oferece uma cobertura leve e serve de base, para deixar a pele mais uniforme.

Aplicação econômica. Não gastei muito do produto nas aplicações e deu para cobrir o rosto todo.

Embalagem compacta. Essa é uma grande vantagem. É o tipo de produto que pode estar facilmente na sua bolsa de maquiagem ou no armário do banheiro sem ocupar muito espaço. Perfeito para levar na bolsa e reaplicar quando necessário.

Duração. Também devido a cor e efeito de base, o protetor ficou bem fixo na minha pele por mais de seis horas. E quando testei a resistência com água, o produto continuou firme no rosto.

Pontos de atenção

Não tão prático. Por ser um protetor com cor, precisei ajustar o acabamento na pele com os dedos. E, para retirar o produto, tive que usar um lenço demaquilante para que ficasse limpo por completo.

Preço. Um pouco mais caro do que alguns concorrentes, mas vale a pena para quem procura um produto dois em um.

Para quem indicamos esse produto?

Para quem procura um produto com cor, que dá esse efeito de base além de proteger a pele, o protetor da Pink Cheeks é uma boa opção para ter duas funcionalidades pelo preço de uma.

O produto da Pink Cheeks ainda pode ser indicado para quem transpira muito enquanto caminha ou faz atividade ao livre, por ter uma maior durabilidade. Além disso, é uma boa opção para quem gosta da pele mais uniforme no dia a dia, sem precisar investir em maquiagem.

*Com informações de texto publicado em 06/11/24.

