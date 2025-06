Sul deve enfrentar frio intenso e SP terá chuva nesta semana; veja previsão

Uma massa de ar polar que avança pelo sul do Brasil deve causar instabilidades em diversas regiões nos próximos dias, segundo o Instituto Climatempo.

O que aconteceu

No Sul, o frio volta com força. A frente fria que se formou no domingo já avança do Sul para o Sudeste, trazendo o ar polar que derruba as temperaturas no Rio Grande do Sul. Há risco de geada no oeste gaúcho e na região da Campanha. As demais áreas também enfrentam um início de semana gelado, com ventos fortes no litoral e mar agitado, com possibilidade de ressaca.

Curitiba e outras áreas do Paraná estão sob alerta de temporais. O deslocamento do sistema mantém o risco elevado para chuvas intensas e rajadas de vento, especialmente no centro-leste do estado, na capital e no litoral. Em Santa Catarina, o Vale do Itajaí e o norte do estado também têm previsão de pancadas fortes e céu nublado.

No Sudeste, a umidade aumenta em São Paulo. A mudança na direção dos ventos provoca chuva forte em áreas como Vale do Ribeira, Sorocaba, Itapetininga e no litoral sul. A capital paulista e a cidade do Rio de Janeiro devem ter sol entre nuvens e possibilidade de garoa à noite. O tempo segue firme e quente no Espírito Santo, com calor em Vitória.

Minas Gerais continua com clima seco. O interior do estado não deve registrar chuvas e a umidade relativa do ar segue abaixo dos 30%, desde Belo Horizonte até o norte e noroeste mineiro.

No Centro-Oeste, as temperaturas caem no Mato Grosso do Sul. O avanço da frente fria intensifica os ventos no sul e oeste de Mato Grosso e em todo o centro-sul sul-mato-grossense. Campo Grande terá queda de calor, e o dia será marcado por tempo seco em toda a região, com umidade baixa no norte de Mato Grosso e centro-norte de Goiás, incluindo o Distrito Federal.

Na região Nordeste, temporais atingem a faixa leste. Pancadas fortes de chuva são esperadas em capitais como Salvador, Recife, João Pessoa e Natal, com maior risco de temporais em Aracaju, Maceió e São Luís. O interior do Nordeste, por outro lado, começa a semana sem chuva e com ar muito seco, com destaque para o oeste da Bahia e o sul do Piauí e do Maranhão.

O Norte do país tem chuva forte entre Amazonas e Pará. O tempo abafado favorece a formação de nuvens carregadas no norte do Amazonas, em Roraima, no litoral do Pará e no sul do Amapá. Em Porto Velho e Rio Branco, a frente fria se aproxima no fim do dia, trazendo ventos mais fortes e aumento de nebulosidade. O Tocantins segue com tempo firme e muito seco, e Palmas pode registrar máxima de 34°C.