Por que Tarcísio usa azul em manifestações de Bolsonaro? Semiótica explica

Ontem, pela terceira vez seguida, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), usou a versão azul da camisa da seleção brasileira de futebol em um ato de Jair Bolsonaro. Ele já usou a peça em março, em Copacabana, e em abril, na avenida Paulista.

A reportagem conversou com Deniza Gurgel, especialista em semiótica, consultora em imagem política e pesquisadora em política, moda e estratégia para saber que mensagem essa escolha quer passar.

O que aconteceu

Tarcísio de Freitas usou uma camisa azul da seleção com seu nome e número nas costas na avenida Paulista ontem. Para Deniza, é uma maneira de se diferenciar do bolsonarismo e evitar ser visto como golpista, o que já tem feito em seus discursos.

Tom fez com que governador se destacasse. "Quase todos no carro de som estavam de amarelo, incluindo os filhos do Bolsonaro."

Ainda assim, escolha mostra compromisso com a direita, com eleitor conservador e apoiadores de Bolsonaro. "Usar a camisa número dois da seleção é um bom trocadilho. Sugere que Bolsonaro ainda é o candidato principal, mas ele está ali para apoiá-lo", afirma.

Tarcísio é o preferido dos partidos de centro para disputar a presidência em 2026. Mas ele ainda espera uma definição do próprio Bolsonaro sobre o nome que o substituirá para, só depois, se apresentar como candidato.

Azul também é a cor do partido de Tarcísio, o Republicanos. O tom também é associado a confiança e estabilidade.

Imagem é ferramenta de comunicação. A construção desses elementos simbólicos, o uso, a manutenção da camisa da seleção brasileira, tudo isso faz parte de uma estratégia política, de posicionamento, para demonstrar que existe um movimento, que o movimento ainda tem força Deniza Gurgel, especialista em semiótica

Camisa com nome e número tem poder simbólico sem configurar pré-campanha. "Traz elementos de onde ele está inserido politicamente e não chega a configurar um pedido de voto oficial."

Na Paulista, Tarcísio elogiou Bolsonaro e atacou o PT, mas foi comedido e sequer citou o STF. Segue falas anteriores do governador, que mantém cuidado ao se referir ao Judiciário para não comprometer as relações com o Supremo e com os partidos do centro.

Deputado Hélio Lopes usou camiseta com símbolos ligados ao judaísmo Imagem: Reprodução/Instagram

Bolsonaro também usou uma jaqueta azul, com camiseta amarela por baixo. "Fez com que os dois ficassem 'iguais' lá em cima, mas governador ainda se diferenciava por nome e número na blusa."

O deputado Hélio Lopes também usou camiseta azul. Mas com uma estampa da Estrela de Davi e a palavra Shalom, referências ao judaísmo e a Israel, no Brasil adotadas como símbolos de cristãos conservadores. "Assim ele se posiciona de antemão como um negro de direita", analisa Deniza.

Tarcísio de Freitas, Romeu Zema e Bolsonaro: vestimenta é estratégia de comunicação Imagem: Reprodução/Instagram

A consultora ainda pontuou a escolha do governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo). Ele usava uma camiseta branca escrito Minas.

Para Deniza, a comunicação de Zema tem como foco na sua vinculação com o Estado. "Apesar de as pessoas ventilarem o nome dele para uma candidatura presidencial e de ele tentar ser herdeiro político de Bolsonaro, a comunicação dele ainda é muito regional."