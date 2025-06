Petróleo fecha em queda com menos riscos no Oriente Médio, mas sobe pelo segundo mês

Por Georgina McCartney

HOUSTON (Reuters) - Os preços do petróleo caíram nesta segunda-feira, com os investidores avaliando a redução dos riscos no Oriente Médio e um possível aumento da produção da Opep+ em agosto.

Os preços de referência do petróleo Brent e dos Estados Unidos registraram suas maiores quedas semanais desde março de 2023 na semana passada, mas subiram pelo segundo mês consecutivo, ganhando cerca de 6% e 7%, respectivamente.

Os contratos futuros do Brent fecharam em queda de 0,2%, a US$67,61 por barril, ao vencer nesta segunda-feira. O contrato mais ativo de setembro terminou a US$66,74.

O petróleo West Texas Intermediate dos EUA (WTI) caiu 0,6%, a US$65,11 por barril.

Uma guerra de 12 dias, que começou com Israel atacando as instalações nucleares do Irã em 13 de junho, elevou os preços para mais de US$80 por barril, antes de cair para US$67.

"Esse cessar-fogo que foi rapidamente arquitetado parece estar se mantendo, de modo que o prêmio de risco de fornecimento que estava em vigor continua a ser retirado rapidamente", disse John Kilduff, sócio da Again Capital.

Enquanto isso, a produção de petróleo dos EUA atingiu um recorde de 13,47 milhões de barris por dia em abril, acima dos 13,45 milhões de bpd em março, de acordo com dados divulgados pela Administração de Informações sobre Energia como parte de sua série Petroleum Supply Monthly.

A produção recorde de petróleo dos EUA aumentou o sentimento baixista nesta segunda-feira, acrescentou Kilduff.

(Reportagem de Georgina McCartney em Houston, Seher Dareen em Londres e Florence Tan e Sam Li em Cingapura)