Crise na Machonaria: 18 líderes saem e apontam dívida de R$ 500 mil

A crise na Machonaria Nacional de Homens, organização cristã fundada pelo pastor Anderson Silva e voltada ao "resgate da masculinidade bíblica", se aprofundou nas últimas semanas. Após a renúncia coletiva de 18 líderes da entidade, em maio, novas acusações vieram à tona. Sob condição de anonimato, um dos signatários da carta de desligamento concedeu entrevista ao UOL e detalhou práticas que, segundo ele, violam princípios éticos e operacionais da organização — e que, até o momento, não foram explicadas pelo fundador do movimento.

Na carta de renúncia, os pastores e líderes apontam a quebra de cinco códigos internos de conduta, mas sem entrar em detalhes públicos. Criado em 2021, o movimento afirma já ter impactado mais de 10 mil homens nas áreas espiritual, moral e familiar.

O que aconteceu

O ex-líder ouvido pela reportagem afirma que duas violações são especialmente graves: a do Código 29 ("Falar sempre a verdade") e a do Código 34 ("Quite suas dívidas, honre seu nome"). "O Anderson mente. Ele mente sobre tudo", afirmou. Como exemplo, relatou um episódio em que, durante uma reunião com funcionários, o pastor teria admitido que o dinheiro arrecadado para mobiliar e alugar uma casa para uma família atípica em situação de rua foi, na verdade, destinado a outro fim: "Ele diz que ganhou o dinheiro para mobiliar a casa e para seis meses de aluguel, mas não foi para a família atípica. Foi para um missionário que ele trouxe de São Paulo."

Em pronunciamento nas redes sociais, Anderson Silva afirmou que "os erros nunca foram de caráter, mas de excesso de amor". Disse que, em vez de priorizar contas e obrigações administrativas, optou por ajudar pessoas em sofrimento, como mães atípicas com filhos autistas e indivíduos com ideação suicida. Para os ex-integrantes, porém, essa postura encobria uma gestão financeira arbitrária e sem transparência.

De acordo com o ex-diretor ouvido pela reportagem, Anderson tomava decisões sozinho, sem consultar os demais membros da diretoria. "Se encontrasse alguém em situação de rua, simplesmente a levava para a instituição, sem qualquer critério ou planejamento prévio. Depois, descobrimos, em reunião, que o intuito dele com isso era arrecadação, já que com um 'problema' sempre vinha algum recurso." As campanhas que, segundo ele, tinham forte apelo emocional não eram seguidas de qualquer prestação de contas transparente.

Ainda segundo o relato, nem mesmo o então vice-presidente tinha acesso às contas da instituição, e os pedidos por mais transparência eram constantemente ignorados por Anderson. "Depois de muito pedir, criou uma conta na plataforma Asaas, que alimentava com valores suficientes apenas para as operações mínimas, mas o restante ficava concentrado na gestão pessoal dele."

O ponto de ruptura, segundo a fonte, aconteceu quando membros da diretoria conseguiram acesso à conta principal da instituição e constataram que, de janeiro a maio, todos os meses tiveram entradas superiores a R$ 60 mil. Ainda assim, os colaboradores estavam com salários atrasados, sem recolhimento de FGTS e com dívidas acumuladas.

Um episódio citado como exemplo de má gestão foi a transferência de R$ 40 mil para uma igreja chamada Verbo da Vida, liderada pelo pastor Joselito Barbosa, em Brasília, num momento em que o próprio projeto social acumulava cerca de R$ 300 mil em dívidas de aluguel. "Foi Deus esfregando a verdade na nossa cara e fazendo a máscara dele cair", disse o ex-líder.

UOL tentou contato com o pastor Joselito, mas não obteve retorno. O espaço permanece aberto.

Questionado sobre as denúncias, o pastor Anderson Silva encaminhou o link de seu pronunciamento oficial no Instagram e escreveu: "O que você precisa está disponível aqui. No mais, o MP está disponível para receber denúncia de qualquer pessoa, onde todas as falas e teorias podem se comprovar judicialmente. Não tenho interesse e energia para justificar boatos, narrativas e afins. Feita uma denúncia formal ao MP e comprovado dolo, faria jus um bate-papo."

No vídeo, com mais de dez minutos de duração, o pastor afirma que não pretende judicializar a questão e que deixa o julgamento "nas mãos de Deus". Reforça que seus erros são de "gestão" e "excesso de generosidade", e não de caráter. Cita casos em que teria priorizado o socorro a pessoas em sofrimento em detrimento do pagamento de dívidas institucionais e acusa os ex-integrantes de estarem movidos por frustração pessoal. "Alguns desses homens se revelaram verdadeiros narcisistas que tiveram seus planos frustrados", afirmou.

A fonte ouvida pelo UOL rebate: "Projeto paralelo de quê? Se renunciamos à Machonaria e não temos nenhum motivo para pleitear a marca ou o que quer que seja?" O grupo, segundo ele, não tem interesse em qualquer ativo ligado à imagem pública de Anderson Silva e a ruptura ocorreu exclusivamente por uma questão de ética.

Sobre a ausência de um processo formal de denúncia, a fonte foi cautelosa: "Como são 18 ex-diretores, não consigo dizer se todos formalizaram ou não alguma denúncia no Ministério Público. Deixamos claro ao Anderson Silva que estamos dando a ele a oportunidade de fazer a prestação de contas com o Brasil. Não estamos acusando ele de sumir com R$ 500 mil. Estamos afirmando que ele gerou uma dívida de mais de meio milhão de reais ao longo da gestão dele, e nunca houve prestação de contas com a diretoria."

No vídeo publicado no Instagram, Anderson afirma que não judicializará a situação e que deixa o julgamento nas mãos de Deus. "Não tenho energia para justificar boatos. O que vocês precisam está no vídeo. O Ministério Público está aí para receber qualquer denúncia formal." No vídeo o pastor não apresentou documentos, extratos ou registros contábeis que comprovem suas afirmações.