Kit com duas luminárias muda ambiente da casa; veja opinião de quem comprou

A iluminação certa pode mudar qualquer ambiente, tornando-o mais aconchegante e atrativo. Pensando em quem busca mais harmonia na decoração, o Guia de Compras UOL encontrou duas luminárias de parede com acabamento de alumínio dourado, que prometem ser resistentes e são ideais para áreas gourmet.

Na Shopee, o produto acumula mais de mil vendas e faz sucesso entre os consumidores pela qualidade do material, além do acabamento. Conheça mais informações sobre o produto e as principais impressões de quem o comprou:

O que diz o fabricante sobre o kit

Possui duas luminárias de parede

Acabamento de alumínio dourado

Compatível com lâmpadas LED E27

Pode ser usada em quartos, salas, escritórios e áreas gourmet

Dimensões: 260 mm (altura) x 140 mm (largura)

Não inclui lâmpadas

O que diz quem usou

O kit de luminárias acumula 571 avaliações na Shopee, com nota média de 4,9 estrelas (máximo de cinco). As principais vantagens destacadas pelos consumidores são a qualidade do material e ótimo acabamento.

A luminária é perfeita e de muita qualidade. Eu amei. Chegou super rápido e bem embalada. A pintura está linda. Sara Hoeser

O kit é muito lindo e o acabamento é ótimo. O produto vem embalado e chegou rápido. Larissa Lima de Souza

Gostei bastante. Veio perfeita, dentro de uma caixinha com proteção para não amassar. Chegou no prazo e são lindas. O pendente não é fixo, ele balança. É bem brilhante e tem uma cor linda. Thais Wundrak

Pontos de atenção

Por outro lado, alguns consumidores apontam que a cor do produto difere das imagens do anúncio, além de mencionarem a fragilidade e o fato do kit não vir com a lâmpada. Confira os comentários avaliativos:

É uma luminária simples e fácil de instalar, mas não vem com lâmpada. Daiane Correia Costa

Boa e bonita. Só achei a cor muito exagerada, pois não é dourado, é um amarelo queimado bem chamativo cheio de brilho (purpurina). Mas fora isso, é ótima, tamanho bom e qualidade boa. Nanda

São bonitas, mas imaginei outra qualidade. Parece frágil, não sei direito. Maria Luiza

