Misoginia e tortura: quatro são presos por suspeita de estupros virtuais

Uma operação feita hoje em oito estados e no Distrito Federal prendeu quatro pessoas por suspeita de integrar um grupo online para cometer estupros virtuais e violência contra mulheres.

O que aconteceu

Investigação foi iniciada após mãe de uma das vítimas buscar a delegacia. Ela procurou a polícia em Duque de Caxias (RJ) em abril para contar que imagens íntimas da menina foram divulgadas na internet.

Prisão de um integrante do grupo em maio fez com que a polícia chegasse aos outros criminosos. O primeiro suspeito foi preso após a denúncia à polícia, e a análise de 80 mil fotos, vídeos e áudios encontrados com ele mostrou o modus operandi dos agressores e as plataformas nas quais eles atuavam, segundo a Polícia Civil do Rio de Janeiro.

Além dos estupros virtuais, a polícia investiga casos de racismo, torturas e misoginia. As vítimas eram obrigadas a se mutilar e cometer atos violentos diante das câmeras, segundo a polícia.

Os crimes eram transmitidos online e, em alguns casos, gravados para divulgação posterior. Uma das plataformas usadas pelo grupo é o Discord, que já foi palco para outros crimes de ódio cometidos nas redes sociais.

Seis mulheres vítimas dos criminosos foram identificadas até o momento, mas número pode subir. Segundo a PCERJ, dezenas de outras vítimas podem ser identificadas a partir do material apreendido na operação de hoje.

Polícia não divulgou quantidade de mandados cumpridos até o momento. No Rio de Janeiro, os mandados são cumpridos em Caxias e Nova Iguaçu. No resto do Brasil, há alvos no Amazonas, Bahia, Distrito Federal, Goiás, Minas Gerais, Piauí, Santa Catarina e São Paulo.

Presos não tiveram a identidade divulgada pela polícia. O UOL não conseguiu acesso às defesas deles até o momento. A plataforma Discord também foi procurada. O espaço segue aberto para manifestação e será atualizado se houver posicionamento.

Em caso de violência, denuncie

Ao presenciar um episódio de agressão contra mulheres, ligue para 190 e denuncie.

Casos de violência doméstica são, na maior parte das vezes, cometidos por parceiros ou ex-companheiros das mulheres, mas a Lei Maria da Penha também pode ser aplicada em agressões cometidas por familiares.

Também é possível realizar denúncias pelo número 180 — Central de Atendimento à Mulher — e do Disque 100, que apura violações aos direitos humanos.

Há ainda o aplicativo Direitos Humanos Brasil e através da página da Ouvidoria Nacional de Diretos Humanos (ONDH) do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos (MMFDH). Vítimas de violência doméstica podem fazer a denúncia em até seis meses.

A violência sexual contra a mulher no Brasil

No primeiro semestre de 2020, foram registrados 141 casos de estupro por dia no Brasil. Em todo ano de 2019, o número foi de 181 registros a cada dia, de acordo com o Anuário Brasileiro de Segurança Pública. Em 58% de todos os casos, a vítima tinha até 13 anos de idade, o que também caracteriza estupro de vulnerável, um outro tipo de violência sexual.

Como denunciar violência sexual

Vítimas de violência sexual não precisam registrar boletim de ocorrência para receber atendimento médico e psicológico no sistema público de saúde, mas o exame de corpo de delito só pode ser realizado com o boletim de ocorrência em mãos. O exame pode apontar provas que auxiliem na acusação durante um processo judicial, e podem ser feitos a qualquer tempo depois do crime. Mas por se tratar de provas que podem desaparecer, caso seja feito, recomenda-se que seja o mais próximo possível da data do crime.

Em casos flagrantes de violência sexual, o 190, da Polícia Militar, é o melhor número para ligar e denunciar a agressão. Policiais militares em patrulhamento também podem ser acionados. O Ligue 180 também recebe denúncias, mas não casos em flagrante, de violência doméstica, além de orientar e encaminhar o melhor serviço de acolhimento na cidade da vítima. O serviço também pode ser acionado pelo WhatsApp (61) 99656-5008.

Legalmente, vítimas de estupro podem buscar qualquer hospital com atendimento de ginecologia e obstetrícia para tomar medicação de prevenção de infecção sexualmente transmissível, ter atendimento psicológico e fazer interrupção da gestação legalmente. Na prática, nem todos os hospitais fazem o atendimento. Para aborto, confira neste site as unidades que realmente auxiliam as vítimas de estupro.