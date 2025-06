Onda de calor "sem precedentes" mantém sul da Europa em alerta - Portugal, Espanha, Itália e França são afetados por onda de calor com temperaturas de mais de 40 graus e que se dirige para o norte, chegando também à Alemanha.Uma onda de calor com temperaturas acima dos 40 graus Celsius, incomumente altas mesmo para o verão europeu, deve continuar durante esta semana no sul da Europa e atingir também países mais ao norte, como a Alemanha, onde são esperadas temperaturas um pouco abaixo dessa marca.

Um anticiclone vindo do interior do continente africano vai continuar provocando a alta das temperaturas. A entrada de uma massa de ar quente e seca de origem saariana reforça a subida dos termômetros em valores "anormalmente elevados e persistentes, tanto de dia como de noite, o que pode constituir um risco para as pessoas", alertou a Agência Estatal de Meteorologia da Espanha (Aemet).

A ministra francesa da Transição Ecológica, Agnès Pannier-Runacher, descreveu a atual onda de calor como um "fenômeno sem precedentes" no país, em entrevista à emissora Sud Radio, e anunciou a tramitação de "medidas concretas de adaptação às mudanças climáticas”.

De acordo com Mario Guarino, vice-presidente da Sociedade Italiana de Medicina de Emergência, os serviços de emergência hospitalar italianos registraram um aumento de 10% nos casos de insolação, "principalmente em cidades onde não apenas as temperaturas são muito altas, mas também os níveis de umidade". As principais vítimas são idosos, pacientes com câncer e pessoas sem teto.

O calor e a seca também estão aumentando o risco de incêndios florestais. Na Alemanha, o risco é alto em quase toda a região do estado de Baden-Württemberg, na metade norte da Baviera, em partes da Saxônia e Saxônia-Anhalt e no sul de Brandemburgo, segundo o Serviço Meteorológico Alemão (DWD).

Incêndios florestais irromperam neste domingo (29/06) no sul da França, perto de Narbonne, com um total de sete focos, disseram autoridades locais. A famosa Abadia de Fontfroide e um acampamento próximo foram esvaziados por precaução. Um trecho da rodovia entre Toulouse e Narbonne teve que ser temporariamente fechado em ambos os sentidos.

Cientistas afirmaram que a mudança climática está intensificando as ondas de calor, principalmente em cidades onde o chamado efeito de "ilha de calor urbana" amplifica as temperaturas. "Teremos que nos acostumar a temperaturas com picos ainda maiores do que os que estamos vivenciando agora", disse a pesquisadora Emanuela Piervitali, do Instituto Italiano de Proteção e Pesquisa Ambiental.

Espanha

Como outros países do sul da Europa, a Espanha está passando por uma onda de calor que fez vastas áreas do país apresentarem temperaturas acima de 40°C. Todas as regiões do país ativaram alertas de calor, em 12 delas com "risco significativo".

A temperatura recorde para um mês de junho, de 46°C, foi registrada no sábado passado em Huelva, no sul, perto da fronteira com Portugal, confirmou a Aemet nesta segunda-feira. O termômetro marcou 46°C na estação El Granado às 16h40 do sábado, segundo a Aemet. Até agora, a temperatura mais alta registrada no país havia sido 45,2°C em Sevilha, em junho de 1965, também na região da Andaluzia.

Na Espanha, os últimos três anos foram os mais quentes de sua história, com várias ondas de calor e recordes de temperatura.

Portugal

A temperatura mais elevada registrada neste domingo em Portugal foi de 46,6°C em Mora, no distrito de Évora, um valor próximo do máximo absoluto no país, medido em 1º de agosto de 2003, de 47,3°C na Amareleja (Beja), segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Devido à onda de calor, o IPMA colocou sete distritos do território continental em aviso vermelho entre domingo e esta terça-feira: Lisboa, Setúbal, Santarém, Évora, Beja, Castelo Branco e Portalegre. Os demais distritos estão com avisos laranja (o segundo mais grave) e amarelo.

França

A França também não foi poupada pela onda de calor que começou na sexta-feira. Dos 96 departamentos do país na Europa, 84 foram colocados em alerta laranja (máximo) para segunda-feira, em comparação com 73 no domingo, e temperaturas máximas de 40°C são esperadas no sul do Mediterrâneo.

A agência nacional de meteorologia, Météo-France, avisou que as temperaturas voltarão a subir nesta segunda-feira e ficarão entre os 37 e os 40°C na maior parte do país. O pico, com temperaturas máximas de 39 a 40 graus "bastante frequentes", será atingido entre terça e quarta-feira, dependendo da região.

Algumas escolas deverão ser fechadas nesta segunda-feira, e uma praia da Bretanha está interditada porque o limite de gases tóxicos de algas verdes em decomposição foi ultrapassado.

Um reator da usina nuclear de Golfech, nas proximidades de Toulouse, no sudoeste da França, foi desligado devido à alta temperatura da água no rio Garonne, anunciou a operadora da usina, a EDF, nesta segunda-feira.

A água de resfriamento do reator é bombeada do Garonne e, em seguida, devolvida ao rio, aquecida em cerca de 0,2 grau. Se o rio já estiver muito quente, a usina não pode mais extrair água de resfriamento e precisa reduzir suas operações ou ser completamente desligada.

Itália

Na Itália, a onda de calor continua nesta segunda-feira, com temperaturas extremas em todo o país, acima dos 34 ou até 36 graus de norte a sul e chegando a 40°C em algumas cidades.

O Ministério da Saúde colocou 21 cidades em alerta vermelho (o máximo), especialmente nas regiões da Lombardia, Emília-Romana e do Vêneto, considerando que as temperaturas, que já chegaram a 40°C, representam risco à saúde.

Entre essas 21 cidades estão Milão, Nápoles, Veneza, Florença e Roma, onde ambulâncias estavam estacionadas perto de locais turísticos. Em Milão, a previsão é de que o termômetro ultrapasse os 37 ou mesmo 38°C por cinco dias consecutivos, o que não tem precedentes na cidade.

Na capital financeira da Itália, uma placa de 15 metros de altura com o logotipo da seguradora Generali, que fica no alto do prédio-sede da empresa, um arranha-céu de 192 metros de altura e 44 andares, cedeu, mas sem cair até o chão e sem causar feridos ou grandes danos estruturais. Uma grande área ao redor da torre foi isolada. Autoridades não descartam que a queda da placa tenha como causa o calor.

As altas temperaturas também ultrapassarão os 38 graus na ilha da Sardenha, ao longo da costa das Marcas, sem mencionar as áreas do interior da Toscana, Úmbria e Lácio, onde a combinação de altas temperaturas e umidade tornará a sensação térmica ainda mais alta.

"O mês de junho terminará sob a influência da onda de calor africana, com temperaturas extremas para a estação. Muitas áreas da Itália estão registrando temperaturas de até 7 a 8°C acima da média sazonal, e isso continuará nos próximos dias", disse Antonio Sanò, do site de meteorologia IlMeteo.it.

Alemanha

A onda de calor elevará as temperaturas na Alemanha a até 40°C até o meio da semana, e a quarta-feira será o dia mais quente do verão até agora, anunciou o Serviço Meteorológico Alemão em Offenbach nesta segunda-feira. São esperadas temperaturas entre os 34 e os 38°C, com os termômetros podendo chegar a 40 graus em alguns locais.

Nesta segunda-feira, as temperaturas deverão chegar a 35°C no sul do país. Na Floresta Negra e nos Alpes, tempestades podem trazer chuva forte localizada, granizo e rajadas de vento à tarde. O calor vai aumentar na terça-feira, segundo a previsão, e se mover para o norte, com a marca de 30°C sendo quebrada em quase todo o país.

Suíça

A Suíça declarou o início de sua primeira onda de calor do verão deste ano no fim de semana passado, com temperaturas em torno de 32°C durante o dia e 20°C à noite e que devem persistir até meados da semana, de acordo com o serviço meteorológico nacional, MeteoSuisse.

Os vales e as áreas planas do país, como o Lago de Genebra e seus arredores, são as áreas mais afetadas pela onda de calor, levando autoridades em cantões como Genebra, Valais e Vaud a aconselhar os cidadãos a reduzir a exposição ao sol e a se manterem hidratados.

A cidade de Genebra decidiu permitir a entrada gratuita em piscinas e cinemas para idosos durante a onda de calor.

as (Efe, Lusa, AFP, DPA)