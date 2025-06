O que se sabe sobre o risco de voar de balão? É mais perigoso do que avião?

Dois acidentes com balão de ar quente em uma semana levantaram questões sobre os riscos da modalidade. No dia 15 deste mês, uma queda no interior de São Paulo causou a morte de uma mulher. No dia 21, outro caso levou à morte de oito pessoas em Santa Catarina. Em paralelo, o governo brasileiro busca regulamentar a atividade. Mas como medir os riscos?

O que se sabe sobre a atividade no Brasil

A atividade tem crescido no Brasil. O turismo de aventura representa cerca de 20% da demanda dos viajantes internacionais que escolhem o país como destino, e o balonismo é uma das atividades mais procuradas, segundo o Ministério do Turismo. A pasta discutiu a regulamentação da prática turística em Santa Catarina duas semanas antes do acidente.

A Anac classifica a atividade como de alto risco. A Agência Nacional de Aviação Civil diz que não há equipamentos certificados no Brasil e que a atividade ocorre, "devido à sua natureza e características, por conta e risco dos envolvidos". A prática desportiva pode ser realizada mas, segundo a agência, "as aeronaves não são certificadas, não havendo garantia de aeronavegabilidade".

Sem normas, sem muitos dados. No Painel Sipaer, plataforma online que reúne dados sobre ocorrências na aviação civil brasileira, há dois registros de acidentes com balão no país. O primeiro em 2017, na cidade de Iperó (SP), e o segundo em 2023, em Alto Paraíso de Goiás. Apenas este último é descrito como "um voo panorâmico, com 1 tripulante e 15 passageiros a bordo". Questionada sobre a atualização da plataforma, a FAB (Força Aérea Brasileira) disse que é "atualizada diariamente". O UOL também fez um pedido à Anac sobre dados de acidentes com balões, mas não teve retorno.

Um levantamento feito pelo UOL com dados da ONG internacional Flight Safety Foundation indica que o país registrou 15 mortes causadas por incidentes de balão. A ONG é referência na pesquisa de acidentes aéreos e o levantamento considera as três modalidades de balonismo: de turismo, profissional e desportivo.

Segundo este levantamento, a ocorrência em Santa Catarina foi a quinta com mais mortes da história global. O mais mortal, até agora, foi no Egito em 2013, com 19 mortos. Três anos depois, um balão pegou fogo no Texas, nos EUA, e matou as 16 pessoas a bordo. Em 2012, outro pegou fogo e resultou em 11 mortes na Nova Zelândia. Décadas antes, em 1989, dois grandes balões colidiram e um deles caiu, matando 13 na Austrália.

Restos de um balão que caiu, em Luxor, no Egito Imagem: AFP PHOTO / KHALED DESOUKI

No mundo todo, segundo dados da ONG, 1.377 acidentes de balonismo foram registrados. Desse total, 169 envolveram mortes e 415 pessoas morreram. Já no Brasil, o levantamento indica oito acidentes documentados, com cinco deles resultando em fatalidades. O último caso, em Praia Grande (SC), entrou para a história brasileira como sendo o mais mortal até o momento.

Investigações internacionais

Fora do Brasil, regulamentações foram criadas. A Turquia é um dos destinos mais conhecidos para voos turísticos de balão —a maioria feitos na região da Capadócia. Em 2002, estima-se que havia seis empresas e 31 balões no país, aumentando para 17 companhias e 187 balões em 2012. Como resultado, vários regulamentos foram implementados em 2013 pela Direção Geral de Aviação Civil da Turquia para oferecer segurança de voo e em solo.

Na Capadócia, um artigo identificou acidentes entre 2013 e 2017. O pesquisador coletou dados de acidentes do Conselho de Investigação de Acidentes do país e do total de voos com a Direção Geral de Aviação Civil.

Ao todo, foram 81.112 voos na Capadócia e mais de 1,4 milhão de passageiros no período. Foram contabilizados 12 acidentes, em que 33 pessoas tiveram lesões graves e três morreram. Os casos fatais ocorreram em pouso forçado, queda do cesto e colisão.

Balão caiu após colidir com outro durante um passeio pela Capadócia, em 2013 Imagem: AFP PHOTO/ANADOLU

Mais acidentes, menos mortes. O pesquisador calculou uma taxa de 14,8 acidentes e 3,7 mortes por 100 mil horas de voo de balão. Ao citar outros estudos, ele fala que a taxa de acidentes com helicópteros foi de 1,8 por 100 mil horas de voo entre 1995 e 2008 no Havaí. Já a taxa de acidentes de aviões e helicópteros nos EUA foi de 2,7 por 100 mil horas entre 2000 e 2011. Porém, a taxa de mortalidade em balões foi menor do que em dirigíveis, por exemplo, que foi de 26 mortes por 100 mil horas. O autor concluiu que mais pesquisas são necessárias.

Nos EUA, um levantamento publicado em artigo de 2016 mapeou acidentes entre 2000 e 2011. Com base na análise de relatórios do Conselho Nacional de Segurança nos Transportes, os pesquisadores identificaram 169 acidentes com balões de ar quente, dos quais 78 (46%) foram de passeios turísticos. Mas não há dados sobre o número total de voos, não sendo possível compreender a dimensão dos acidentes. O artigo indicava, à época, que a modalidade era responsável pela maioria dos acidentes e fatalidades da aviação.

Lesões foram variadas. Nos voos turísticos, 519 passageiros foram afetados, dos quais 94 (18%) sofreram ferimentos leves, 91 (18%) tiveram ferimentos graves e cinco (1%) morreram.

O erro do piloto contribuiu para a maioria (81%) dos acidentes. Entre as falhas, estavam o erro de descer excessivamente ou não conseguir manter distância de obstáculos. Outros fatores foram voar em condições meteorológicas adversas, erro no planejamento de combustível, manuseio inadequado dos balões e instruções inadequadas aos passageiros.

O artigo traz comparativo com outros meios de aviação. Um estudo de acidentes em passeios aéreos comerciais, conduzido durante o mesmo período e usando a mesma metodologia, apontou que 32% de 152 acidentes de helicópteros ou aviões resultaram em ferimentos graves ou fatais, comparado com 83% dos acidentes de balão.

Os dois artigos concordam que mais medidas de segurança são essenciais. "A região da Capadócia atingiu seu limite de número de voos e, devido a solicitações de novas áreas de voo, a Direção Geral de Aviação Civil começou a investigar a adequação de voos também em outras regiões. Ainda assim, uma das questões que mais afeta as solicitações de voos é a segurança dos passageiros, independentemente da localização", diz um deles.

*Com informações de reportagem publicada em 29/06/2025