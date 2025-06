Criança cai de 4º andar de navio da Disney e pai pula para salvá-la

Um pai pulou de um cruzeiro da Disney para salvar sua filha de 4 anos, que caiu do quarto andar do navio.

O que aconteceu

Acidente aconteceu no trecho final da viagem entre as Bahamas e Fort Lauderdale, no sul da Flórida (EUA). A menina caiu ontem do navio e o pai pulou imediatamente para salvá-la. As circunstâncias do acidente não foram especificadas.

Alarme de emergência foi acionado e os dois foram salvos. A tripulação lançou botes e coletes salva-vidas ao mar e iniciou o resgate. Vídeos publicados por outros passageiros no TikTok mostram o salvamento.

"Muita gente orando neste navio", escreveu um passageiro em post no Facebook. "Uma garotinha caiu no mar e seu pai pulou logo em seguida para tentar salvá-la. O alarme de 'homem ao mar' foi acionado imediatamente", descreveu.

Nas imagens, é possível ver o pai nadando com a menina nos braços. Ele a entrega para um salva-vidas e, na sequência, entra no bote. Os passageiros do cruzeiro aplaudem.

Navio tem 14 andares e 1.250 cabines

Navio usado para o cruzeiro de quatro noite pelas Bahamas Imagem: Divulgação/Disney

A Disney Cruise Line parabenizou os tripulantes. "Estamos comprometidos com a segurança e o bem-estar de nossos passageiros, e este incidente destaca a eficácia de nossos protocolos de segurança", disse um porta-voz da empresa em entrevista ao USA Today.

Cruzeiro pelas Bahamas tem duração de quatro noites. O navio Disney Dream atracou em Port Everglades na manhã de hoje.

Embarcação tem 14 andares e 1.250 cabines. Conta com diversas atrações e faz paradas em paraísos tropicais. A viagem de quatro noites saindo de Fort Lauderdale custa a partir de R$ 10.308,20 para duas pessoas.