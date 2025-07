Musk promete punir parlamentares que apoiarem projeto de gastos de Trump

Por Nandita Bose e Kritika Lamba

WASHINGTON (Reuters) - O bilionário Elon Musk renovou nesta segunda-feira suas críticas ao amplo projeto de lei de corte de impostos e gastos do presidente dos EUA, Donald Trump, prometendo punir os parlamentares que o apoiaram depois de terem feito campanha para limitar as despesas do governo.

Após semanas de relativo silêncio depois de uma discussão com Trump sobre a lei, Musk voltou ao debate no sábado, enquanto o Senado analisava o pacote, chamando-o de "completamente insano e destrutivo" em uma publicação na plataforma de mídia social X.

Nesta segunda-feira, ele intensificou suas críticas, dizendo que os parlamentares que fizeram campanha para cortar gastos, mas apoiaram o projeto de lei, "deveriam abaixar a cabeça de vergonha!"

"E eles perderão as primárias no ano que vem, mesmo que seja a última coisa que eu faça na Terra", disse Musk.

Presidente-executivo da Tesla e da SpaceX, Musk pediu novamente por um novo partido político, dizendo que os gastos massivos do projeto de lei indicavam "que vivemos em um país de partido único -- o PARTIDO DO PORKY PIG!!"

"É hora de um novo partido político que realmente se importe com as pessoas", escreveu ele.

Porky Pig é um personagem do desenho animado Looney Tunes, que no Brasil recebeu o nome de "Gaguinho", por ser famoso por sua gaguejada.

As críticas de Musk ao projeto de lei causaram uma ruptura em seu relacionamento com Trump, marcando uma mudança drástica depois que o bilionário da tecnologia gastou quase US$300 milhões na campanha de reeleição do republicano e liderou o controverso Departamento de Eficiência Governamental (Doge) do governo, uma iniciativa federal de corte de custos.

Musk, o homem mais rico do mundo, argumentou que a legislação aumentaria muito a dívida nacional e eliminaria as economias que ele diz ter conseguido por meio do Doge.

Ainda não está claro quanta influência Musk tem sobre o Congresso ou qual o efeito que suas opiniões podem ter na aprovação do projeto de lei. Mas os republicanos expressaram preocupação de que sua disputa intermitente com Trump possa prejudicar suas chances de manter a maioria nas eleições de meio de mandato para o Congresso, em 2026.

A ruptura também gerou volatilidade para a Tesla, com as ações da empresa sofrendo grandes oscilações de preço que eliminaram aproximadamente US$150 bilhões de seu valor de mercado, embora ela tenha se recuperado desde então.

(Reportagem de Nandita Bose em Washington e Kritika Lamba em Bengaluru)