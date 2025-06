Motta defende o Congresso e acusa governo de alimentar o 'nós contra eles'

O presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), divulgou um vídeo em que defende o Congresso no episódio da derrubada do aumento do IOF (Imposto sobre Operações Financeiras) e acusa o governo de "alimentar o 'nós contra eles'" e de promover "polarização social".

O que aconteceu

Motta diz que o "Congresso olha para o povo". "Quem alimenta o 'nós contra eles' acaba governando contra todos", disse no vídeo, postado nas redes sociais, ao defender a derrubada do aumento do imposto. "No mesmo dia em que derrubamos [o decreto], aprovamos outras três medidas importantes para o nosso país", afirmou.

Presidente da Câmara omite aprovação do aumento no número de deputados. Motta cita três projetos de lei de interesse do governo que foram aprovados no mesmo dia da derrubada. Não menciona, porém, que a Câmara e o Senado aprovaram um projeto que cria 18 novas vagas de deputado na Câmara.

Motta nega traição ao governo. Ele diz ter comunicado ao Executivo que a elevação do tributo teria dificuldade de ser aprovada no Congresso. Também menciona os 383 votos favoráveis à derrubada do IOF, "de deputado de esquerda e de direita", e afirmou que o tributo "afeta toda a cadeia econômica". "Capitão que vê o barco indo em direção ao iceberg e não avisa não é leal, é cúmplice", disse.

Ele também respondeu acusações de ser "morde e assopra". "Se a ideia for ruim para o Brasil, eu vou morder, mas se a ideia for boa, eu vou assoprar para que ela possa se espalhar para todo o país", disse.

Relembre a votação do IOF

Motta pautou na semana passada a votação do projeto que revoga o aumento do IOF editado pelo Executivo. Os líderes foram surpreendidos com a decisão após publicação do presidente da Câmara nas redes sociais e a mensagem que ele enviou no grupo das lideranças.

Rui Falcão (PT-SP) foi o único deputado do PT que apoiou a derrubada. Ele alegou depois que votou errado. Os demais parlamentares do PSOL e do PCdoB votaram contra.

Nove dos 12 deputados do PSB votaram a favor da derrubada. Somente Bandeira de Mello (PSB-RJ), Lídice da Mata (PSB-BA) e Pedro Campos (PSB-PE) acompanharam o governo.

Todo o PDT votou com Hugo Motta. Túlio Gadelha (Rede-PE), único parlamentar da Rede Sustentabilidade na Câmara, foi contra o presidente da Casa.

No Senado, aprovação foi simbólica. Ou seja, os votos não foram contados, embora a bancada do PT e o senador Weverton (PDT-MA) tenham se manifestado contra. Ao fim da sessão, o presidente da Casa, Davi Alcolumbre (União-AP), se pronunciou sobre a medida: "Esse decreto começou mal", disse.