Moraes nega pedido de Bolsonaro e diz que não admitirá 'tumulto processual'

Do UOL, em São Paulo

O ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal), negou pedido da defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) para a PGR (Procuradoria-Geral da República) se manifestar sobre o suposto Instagram do tenente-coronel Mauro Cid.

O que aconteceu

Moraes negou pedido de Bolsonaro e falou em "tumulto processual". "Conforme já ressaltado inúmeras vezes, não será admitido tumulto processual e pedidos que pretendam procrastinar o processo. O curso da ação penal seguirá normalmente, e a Corte analisará as questões trazidas no momento adequado."

Defesa do ex-presidente acusou Cid de destruir provas de que usou uma conta no Instagram. A comunicação com terceiros em rede social poderia ser uma razão para anular a delação do ex-ajudante de ordens.

Advogados de Bolsonaro dizem que Cid acessou uma ferramenta VPN para apagar a conta "gabriela702". Cid é suspeito de utilizar essa conta para se comunicar com o advogado Eduardo Kuntz, que representa o também réu e ex-assessor de Bolsonaro Marcelo Câmara.

Dados da Meta e do Google também apontam que o perfil foi criado na casa de Cid. Já a exclusão da conta foi feita através de VPN, ferramenta que altera a localização.

Ferramenta mostra que alguém na casa de Cid usou uma VPN da Dinamarca no dia da exclusão da conta, segundo defesa de Bolsonaro. Dois minutos antes, também por meio de uma VPN da Dinamarca, o e-mail de Cid foi acessado.

Em depoimento à PF, Cid negou relação com o perfil, afirmou não usar VPN e não estar ligado ao fim do perfil. Informações da Meta e do Google anexadas pela defesa de Bolsonaro mostram que a conta "gabriela702" foi criada utilizando o e-mail maurocid@gmail.com.

Braga Netto pediu mais tempo para alegações finais

Defesa do general Braga Netto pediu, diante da "multiplicidade de réus", prazo maior para alegações finais. "Por fim, diante da multiplicidade de réus, requer-se seja concedido prazo em dobro para a apresentação das alegações finais", argumentaram os advogados. "Não é demais registrar que o presente caso é de enorme extensão e complexidade, não havendo, por outro lado, absolutamente nenhum risco de prescrição."

Na semana passada, Moraes determinou abertura do prazo de 15 dias para Bolsonaro e mais sete réus do núcleo 1 da trama golpista apresentarem manifestações. A PGR, responsável pela acusação, também terá o mesmo prazo.

Após receber as alegações das partes, Moraes deve marcar a data do julgamento que vai decidir se o ex-presidente e os demais acusados serão condenados ou absolvidos.