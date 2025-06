Moradores são levados a abrigos após rio atingir cota de inundação no RS

A Defesa Civil do Rio Grande do Sul começou a remover ontem moradores de áreas de riscos nos municípios de Lajeado e Estrela, após o rio Taquari superar os 18 metros da cota de inundação.

O que aconteceu

Famílias estão sendo levadas a abrigos desde a manhã de ontem. Em Lajeado, a expectativa é de que cerca de 180 pessoas sejam encaminhadas ao abrigo mo Parque do Imigrante. Já em Estrela, a população está sendo direcionada para o Ginásio do Cristo Rei, que possui capacidade para atender a 110 famílias.

As evacuações são preventivas e ocorrem nas zonas com maior risco de deslizamentos e inundações. "Estamos monitorando os rios e observamos um aumento considerável de volume, o que faz com que se aproximem da cota 23 em Lajeado e Estrela. As prefeituras municipais iniciaram seus planos de contingência para tirar famílias destas áreas'', explicou o coordenador do Gabinete Regionalizado de crise de Lajeado, tenente-coronel Hélio Schauren.

O volume acima da cota (19 metros) foi atingido por volta das 16h de ontem. Desde então, o nível continua aumentando e hoje, às 8h, superou 21 metros. A elevação ocorre devido às chuvas intensas no final de semana no estado gaúcho.

Todas as comportas do sistema de proteção contra cheias de Porto Alegre foram fechadas. Segundo a prefeitura, a medida foi tomada diante da elevação do nível do Guaíba, que variou 15 centímetros ontem no Cais Mauá. Na manhã de hoje, ele está a quase três metros acima da cota de alerta.

Para manter o contato com os municípios da região do Vale do Taquari, a Defesa Civil também distribuiu kits com antenas Starlink e geradores. Com isso, o órgão consegue garantir a comunicação com a população em cada cidade mesmo em caso de falhas nas redes de internet tradicionais ou falta de energia.

Previsão é de que chuvas diminuam

Temporais, que ocorrem há mais de duas semanas, deixaram cinco mortos. Além deles, uma vítima segue desaparecida, enquanto 1.314 pessoas estão desabrigadas em todo estado, de acordo com monitoramento da Defesa Civil.

A tendência é de que, a partir de hoje, todas as regiões apresentem estabilidade. Segundo a Defesa, o frio deve se intensificar, inclusive com temperaturas negativas, mas as chuvas tendem a perder força.