Minério de ferro registra ganho mensal em Dalian com demanda firme de curto prazo

Por Lucas Liew

CINGAPURA (Reuters) - Os contratos futuros do minério de ferro na bolsa de Dalian subiram nesta segunda-feira e fecharam junho com o primeiro aumento em base mensal em quatro meses, em meio à demanda firme de curto prazo na China.

Uma crise imobiliária prolongada na China, porém, manteve os ganhos sob controle.

O contrato de setembro do minério de ferro mais negociado na Bolsa de Mercadorias de Dalian (DCE) da China encerrou as negociações do dia com alta de 0,21%, a 715,5 iuanes (US$99,88) a tonelada. O contrato ganhou 2,06% em junho.

O minério de ferro de referência para julho na Bolsa de Cingapura perdeu 0,16%, para US$94,4 a tonelada, caindo 1,3% este mês.

A produção de ferro gusa, um indicador da demanda de minério de ferro, permaneceu firme em cerca de 2,42 milhões de toneladas em 27 de junho, segundo dados da consultoria Mysteel.

Enquanto isso, a taxa média de utilização da capacidade de altos-fornos aumentou 0,04 ponto percentual, atingindo 90,83% no período de 20 a 26 de junho, informou a Mysteel.

Os dados do PMI não manufatureiro, que incluem serviços e construção, mostraram crescimento de 50,3 para 50,5.

Entretanto, a atividade industrial na China encolheu pelo terceiro mês consecutivo em junho, embora em um ritmo mais lento.

A fraca demanda doméstica, juntamente com uma prolongada crise imobiliária, deixou os proprietários de fábricas com estoques parados enquanto esperam para ver se Pequim pode aliviar as tensões comerciais com os EUA e a União Europeia, disseram analistas.

O dólar norte-americano enfraqueceu, conforme investidores precificaram possíveis cortes nas taxas de juros depois que o presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, sinalizou em depoimento que os cortes seriam prováveis se a inflação permanecesse sob controle, apesar das tarifas.

Enquanto isso, relatos de que o presidente Donald Trump havia pedido a demissão de Powell aumentaram ainda mais a pressão.

Um dólar mais fraco torna os ativos denominados em dólar mais baratos para os detentores de outras moedas. [FRX/]

(Reportagem de Lucas Liew)