Mediterrâneo registrou temperaturas recordes para junho no domingo

O mar Mediterrâneo registrou, no domingo (29), a temperatura superficial mais alta já registrada para um mês de junho, com média de 26,01°C, segundo dados do programa europeu Copernicus, analisados pela agência meteorológica francesa.

"Nunca medimos uma temperatura média tão alta em junho durante o dia" na bacia do Mediterrâneo, disse Thibault Guinaldo, pesquisador do Centro de Estudos em Meteorologia por Satélite (CEMS) em Lannion (Côtes d'Armor), à AFP.

aag/jz/mb/aa

© Agence France-Presse