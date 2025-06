Legislação tributária de Trump deve afetar ainda mais atratividade dos Treasuries no exterior

Por Rocky Swift e Vidya Ranganathan

TÓQUIO/CINGAPURA (Reuters) - Conforme o projeto de lei de corte de impostos do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, avança no Senado, aumentam os incentivos para que investidores estrangeiros diversifiquem seus investimentos e fujam dos Treasuries, que se tornam menos atrativos com as perspectivas de gastos e tarifas.

A legislação de Trump deve aumentar a dívida dos EUA em US$3,3 trilhões, segundo estimativas do Escritório de Orçamento do Congresso, um órgão independente, após os déficits descontrolados e o aumento da dívida levarem a Moody's a cortar a nota de crédito para o país em maio.

"Definitivamente, estou preocupado com a expansão do déficit fiscal", disse Toshinobu Chiba, gerente de taxas e fundos de crédito da Simplex Asset Management, com sede em Tóquio.

Chiba disse que tem usado contratos futuros para se afastar dos Treasuries e se aproximar da dívida europeia, mas pretende transferir essa negociação para o mercado de títulos quando o projeto de lei de Trump for aprovado e as expectativas de inflação aumentarem.

"Acho que as primeiras opções devem ser a Europa, especialmente os títulos alemães e franceses, e também a Austrália e Cingapura são opções para os investidores globais."

Tradicionalmente um refúgio para os mercados, os Treasuries têm se mostrado voláteis desde abril, tornando-se menos atraentes para os investidores estrangeiros, uma vez que as políticas erráticas de Trump sobre tarifas e impostos os levaram a reduzir a exposição ao dólar e aos mercados dos EUA.

Dados do U.S. Treasury International Capital (TIC) mostram que o capital estrangeiro que está deixando a dívida de curto e longo prazo dos EUA e os fluxos bancários atingiram um valor líquido de US$14,2 bilhões em abril, o mesmo mês em que Trump abalou os mercados com suas tarifas do "Dia da Libertação".

A dívida nacional dos EUA quadruplicou em menos de 10 anos, chegando a cerca de US$36 trilhões, sendo que cerca de US$29 trilhões são detidos publicamente.

O Japão é o maior detentor externo de títulos de Treasuries, com US$1,13 trilhão, seguido pelo Reino Unido, com US$807,7 bilhões, e pela China, com US$757,2 bilhões, segundo dados do TIC.

Os rendimentos dos Treasuries subiram após as notícias sobre as tarifas, com o rendimento da nota de 10 anos chegando a 4,629% em 22 de maio, antes de se estabilizar em cerca de 4,277%.

A aprovação do projeto de lei de Trump daria aos investidores outro motivo para se preocuparem com a situação das finanças dos EUA. A expectativa é de que os senadores a aprovem nesta segunda-feira.

Senadores republicanos estão decididos a usar um método de cálculo alternativo para o custo do projeto de lei que não leva em conta a extensão dos cortes de impostos de 2017 e parece economizar US$500 bilhões, de acordo com uma análise do Bipartisan Policy Center.

As perspectivas de déficits ainda maiores nos EUA podem obrigar os investidores europeus a se desfazerem dos títulos e trazerem seu dinheiro para casa, disse Gustavo Medeiros, chefe global de pesquisa da gestora de investimentos em mercados emergentes Ashmore Group, com sede em Londres.

No entanto, é improvável que haja uma venda generalizada, apesar das preocupações fiscais com o projeto de lei de gastos de Trump, disse o analista Masahiko Loo.

"A redução das participações estrangeiras nos Treasuries tem sido uma tendência estrutural de longo prazo, e não um êxodo repentino", disse Loo, estrategista sênior de renda fixa da State Street.

"É uma história de 'diversificação, não de desinvestimento' com investidores estrangeiros, particularmente na Ásia."