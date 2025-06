Justiça britânica rejeita solicitação de ONG para bloquear exportações de armas a Israel

A Justiça britânica rejeitou, nesta segunda-feira (30), o recurso de uma organização de defesa dos direitos humanos que pedia o bloqueio das exportações de peças usadas nos caças americanos F-35, utilizados por Israel em sua guerra em Gaza.

O Tribunal Superior de Londres rejeitou "todos" os pedidos da ONG palestina Al Haq, conforme indicado na decisão escrita à qual a AFP teve acesso.

Apoiados pela Anistia Internacional, Human Rights Watch, Oxfam e outras organizações, Al Haq argumentou que o governo britânico violou o direito internacional ao autorizar essas exportações de peças para os F-35 para Israel.

Em setembro, o governo trabalhista anunciou a suspensão de cerca de trinta licenças de exportação de armas para Israel (de um total de 350), citando um "risco" de que pudessem ser usadas em violação do direito internacional em Gaza, embora sem incluir os componentes dos caças F-35.

O Tribunal Superior considerou que a "questão extremamente delicada" de bloquear exportações de armas "é da competência do Poder Executivo, que responde perante o Parlamento e, em última análise, perante os eleitores, e não perante os tribunais".

As peças utilizadas nos F-35 que estão no centro do recurso são fabricadas no Reino Unido.

Apesar da decisão do Tribunal Superior, Al Haq celebrou que este caso tenha "colocado no centro das atenções a voz do povo palestino".

"Isso é apenas o começo", acrescentou a organização em um comunicado, destacando "o importante apoio público" que afirma ter recebido.

