Jogos de Fritz e de Zverev são interrompidos por toque de recolher em Wimbledon

Os jogos de primeira rodada de Wimbledon do alemão Alexander Zverev (número 3 do mundo) e do americano Taylor Fritz (N.5) foram interrompidos nesta segunda-feira (30) por conta do toque de recolher no All England Club, onde acontece o Grand Slam londrino.

Zverev enfrentava o francês Arthur Rinderknech (N.72) e Fritz tinha pela frente o também francês Giovanni Mpetshi Perricard (N.36).

Ambos os jogos, empatados até o momento, foram interrompidos por volta das 23h (horário local, 19h de Brasília) pelos organizadores do torneio.

O anúncio provocou vaias do público, que agora terá que aguardar até a manhã de terça-feira para acompanhar o reinício das partidas.

-- Placar no momento da interrupção:

Taylor Fritz (EUA) x Giovanni Mpetshi Perricard (FRA) 6-7 (6-8), 6-7 (8-10), 6-4, 7-6 (8/6)

Arthur Rinderknech (FRA) x Alexander Zverev (ALE) 7-6 (7/3), 6-7 (8/10)

dga-jta/iga/raa/cb/aam

© Agence France-Presse