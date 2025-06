Israel intensifica bombardeio em Gaza antes de negociações na Casa Branca sobre cessar-fogo

Por Nidal al-Mughrabi e Maayan Lubell

CAIRO/JERUSALÉM (Reuters) - Palestinos no norte da Faixa de Gaza relataram uma das piores noites de bombardeio israelense em semanas, depois que os militares emitiram ordens de retirada em massa na segunda-feira, enquanto as autoridades israelenses estavam em Washington para um novo esforço de cessar-fogo do governo Trump.

Um dia depois que o presidente dos EUA, Donald Trump, pediu o fim da guerra de 20 meses, um confidente do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu é esperado na Casa Branca para conversas sobre um cessar-fogo em Gaza, Irã e possíveis acordos diplomáticos regionais mais amplos.

Mas, no terreno do enclave palestino, não havia sinal de que os combates estariam diminuindo.

"As explosões não paravam; eles bombardearam escolas e casas. Parecia um terremoto", disse Salah, 60 anos, pai de cinco filhos, da Cidade de Gaza. "Nos noticiários, ouvimos que um cessar-fogo está próximo, mas no terreno vemos mortes e ouvimos explosões."

Os tanques israelenses entraram nas áreas orientais do subúrbio de Zeitoun, na Cidade de Gaza, e bombardearam várias áreas no norte, enquanto aeronaves bombardearam pelo menos quatro escolas depois de ordenar que centenas de famílias abrigadas saíssem, segundo os moradores.

Pelo menos 25 pessoas foram mortas em ataques israelenses na segunda-feira, disseram as autoridades de saúde, incluindo 10 pessoas mortas em Zeitoun.

Os militares israelenses disseram que atingiram alvos militantes no norte de Gaza, incluindo centros de comando e controle, após tomar medidas para mitigar o risco de ferir civis.

O pesado bombardeio seguiu novas ordens de retirada para vastas áreas no norte, onde as forças israelenses haviam operado anteriormente e deixado para trás uma destruição em larga escala. Os militares ordenaram que as pessoas fossem para o sul, dizendo que planejavam combater os militantes do Hamas que operavam no norte de Gaza, inclusive no coração da Cidade de Gaza.

Mais tarde na segunda-feira, as autoridades de saúde do Hospital Nasser, em Khan Younis, disseram que pelo menos 13 pessoas morreram a sudoeste da Cidade de Gaza, elevando o número de mortos na segunda-feira para pelo menos 38.

Os médicos disseram que a maioria das vítimas foi atingida por tiros, mas os moradores também relataram um ataque aéreo. As Forças Armadas israelenses não fizeram comentário imediato sobre o incidente.

PRÓXIMOS PASSOS

Um dia depois que Trump pediu para "fazer o acordo em Gaza, trazer os reféns de volta", o ministro de assuntos estratégicos de Israel, Ron Dermer, um confidente de Netanyahu, é esperado na segunda-feira na Casa Branca para conversas sobre o Irã e Gaza, disse uma autoridade israelense.

Em Israel, o gabinete de segurança de Netanyahu deve se reunir para discutir os próximos passos em Gaza.

Na sexta-feira, o chefe militar de Israel afirmou que a atual operação terrestre estava próxima de atingir seus objetivos e, no domingo, Netanyahu disse que novas oportunidades haviam surgido para recuperar os reféns, dos quais acredita-se que 20 ainda estejam vivos.

Fontes palestinas e egípcias com conhecimento dos últimos esforços de cessar-fogo disseram que os mediadores do Catar e do Egito intensificaram seus contatos com os dois lados em conflito, mas que ainda não foi definida uma data para uma nova rodada de negociações de trégua.

Uma autoridade do Hamas disse que o progresso depende de Israel mudar sua posição e concordar em encerrar a guerra e se retirar de Gaza. Israel afirma que só poderá encerrar a guerra quando o Hamas for desarmado e desmantelado. O Hamas se recusa a depor suas armas.