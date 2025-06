Israel busca laços com Síria e Líbano após guerra com o Irã

Por Alexander Cornwell

JERUSALÉM (Reuters) - Israel está interessado em estabelecer relações diplomáticas formais com os adversários de longa data Síria e Líbano, mas o status das Colinas de Golã não é negociável, disse o ministro das Relações Exteriores de Israel, Gideon Saar, nesta segunda-feira.

Os líderes israelenses argumentam que, com seu rival Irã enfraquecido pela guerra de 12 dias deste mês, outros países da região têm a oportunidade de estabelecer laços com Israel.

O Oriente Médio tem sido abalado por quase dois anos de guerra em Gaza, durante os quais Israel também realizou ataques aéreos e operações terrestres no Líbano visando o Hezbollah, apoiado pelo Irã, e pela derrubada do ex-líder sírio e aliado do Irã, Bashar al-Assad.

Em 2020, Emirados Árabes Unidos, Barein e Marrocos se tornaram os primeiros Estados árabes a estabelecer laços com Israel desde a Jordânia em 1994 e o Egito em 1979. Os acordos de normalização com Israel foram profundamente impopulares no mundo árabe.

"Temos interesse em incluir países como a Síria e o Líbano, nossos vizinhos, no círculo de paz e normalização, ao mesmo tempo em que salvaguardamos os interesses essenciais e de segurança de Israel", afirmou Saar em uma coletiva de imprensa em Jerusalém.

"As Colinas de Golã continuarão sendo parte do Estado de Israel", disse ele.

Israel anexou as Colinas de Golã em 1981, depois de capturar o território da Síria durante a Guerra dos Seis Dias de 1967. Embora a maior parte da comunidade internacional considere as Colinas de Golã como terra síria ocupada, o presidente dos EUA, Donald Trump, reconheceu a soberania israelense sobre ela durante seu primeiro mandato.

Após a destituição de Assad, as forças israelenses avançaram ainda mais no território sírio.

Uma autoridade síria sênior, falando sob condição de anonimato, disse que a Síria nunca abriria mão das Colinas de Golã, descrevendo-as como parte integrante do território sírio.

A autoridade também disse que os esforços de normalização com Israel devem fazer parte da Iniciativa de Paz Árabe de 2002, e não ser realizados por meio de um caminho separado.

Um porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da Síria não respondeu imediatamente a um pedido de comentário da Reuters.

(Reportagem adicional de Suleiman Al Khalidi em Amã)