Irã critica recuo de Trump sobre sanções: 'Jogo psicológico e midiático'

Após o presidente dos EUA, Donald Trump, abandonar os planos de suspender as sanções contra o Irã, o governo iraniano criticou a posição de Trump afirmando que "jogos" não têm como objetivo resolver os problemas entre os dois países.

O que aconteceu

Irã afirmou que comentários de Trump foram feitos no contexto de "jogo psicológico e midiático". Em uma coletiva de imprensa, o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores, Esmaeil Baghaei, afirmou que a fala do presidente dos EUA não é "uma expressão séria em favor do diálogo ou da solução de problemas".

Na última sexta-feira (27), Trump afirmou que desistiu de trabalhar na possível remoção das sanções ao Irã. "Recebi uma declaração de raiva, ódio e repulsa, e imediatamente abandonei todo o trabalho de alívio de sanções e muito mais", disse ele.

A fala de Trump aconteceu após pronunciamento do líder supremo do Irã, Ali Khamenei, na quinta-feira (26). "Qualquer futura agressão contra o Irã vai custar caro", afirmou o aiatolá, que não descartou novos ataques a bases dos EUA. Ele também disse que o Irã "venceu o regime" dos EUA e que o país "deu um tapa na cara na América".

Trump afirma que não conversa com o Irã

Donald Trump afirmou hoje que não mantém conversas com os iranianos. "Não estou nem falando com eles, já que destruímos TOTALMENTE suas instalações nucleares", afirmou o presidente dos EUA em uma publicação em sua rede Truth Social.

A declaração foi feita após o Irã afirmar que as negociações não seriam retomadas a menos que os EUA descartassem novos ataques. O vice-ministro das Relações Exteriores iraniano, Majid Takht-Ravanchi, afirmou à BBC ontem que os Estados Unidos sinalizaram sua disposição de retornar à mesa de negociações uma semana após o lançamento de um bombardeio às instalações nucleares do Irã em 21 de junho.

Para o alto funcionário iraniano, os EUA não deixaram clara a sua posição. "Neste momento, buscamos uma resposta para a questão de se veremos um novo ato de agressão enquanto estivermos em diálogo", afirmou.

Os dois países estavam em negociações sobre o programa nuclear do Irã quando Israel lançou uma campanha de bombardeios contra instalações nucleares e infraestrutura militar no Irã em 13 de junho. Os Estados Unidos se juntaram à ofensiva bombardeando as instalações nucleares em Fordo, Natanz e Isfahan.

(Com AFP e Reuters)