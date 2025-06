Índices da China sobem com contração menor do setor industrial

HONG KONG (Reuters) - Os índices acionários da China recuperaram perdas anteriores e fecharam em alta nesta segunda-feira, enquanto as ações de Hong Kong recuaram após sua melhor semana em meses, uma vez que os dados do setor industrial chinês mostraram alguma resistência em face de uma frágil trégua comercial com os Estados Unidos.

O índice CSI300 subiu 0,37%, ficando próximo a uma máxima de três meses. O índice SSEC, em Xangai, avançou 0,59%.

O índice Hang Seng, referência de Hong Kong, caiu 0,87%, depois de ganhar mais de 3% na semana passada. O índice avançou mais de 20% no primeiro semestre do ano, o que o coloca entre os índices com melhor desempenho no mundo todo.

O setor de defesa subiu 4,2%, atingindo seu maior valor desde novembro, impulsionando as ações chinesas. O setor de chips saltou 1,6% e o setor de terras raras avançou 2,1%.

Entretanto, o setor bancário caiu 0,3%, reduzindo alguns dos ganhos da semana passada.

Dados divulgados nesta segunda-feira mostraram que o PMI da China subiu de 49,5 em maio para 49,7 em junho, marcando o terceiro mês de contração da atividade industrial. Uma leitura abaixo de 50 indica contração.

"O impacto da trégua tarifária foi limitado e não deve ser exagerado", disseram analistas do Nomura em nota.

Os investidores ficaram menos pessimistas em relação às perspectivas de crescimento de curto prazo da China, uma vez que os dados até agora neste ano têm sido mais resistentes do que o esperado, apesar da divergência notável entre as exportações e a demanda doméstica, disseram analistas do Goldman Sachs.

. Em TÓQUIO, o índice Nikkei avançou 0,84%, a 40.487,39 pontos.

. Em HONG KONG, o índice HANG SENG caiu 0,87%, a 24.072 pontos.

. Em XANGAI, o índice SSEC ganhou 0,59%, a 3.444 pontos.

. O índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em XANGAI e SHENZHEN, avançou 0,37%, a 3.936 pontos.

. Em SEUL, o índice KOSPI teve valorização de 0,52%, a 3.071 pontos.

. Em TAIWAN, o índice TAIEX registrou baixa de 1,44%, a 22.256 pontos.

. Em CINGAPURA, o índice STRAITS TIMES desvalorizou-se 0,05%, a 3.964 pontos.

. Em SYDNEY o índice S&P/ASX 200 avançou 0,33%, a 8.542 pontos.

(Por Jiaxing Li em Hong Kong)