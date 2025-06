Indicador de Incerteza cai 7,6 pontos em junho ante maio, para 105,2 pontos, mostra FGV

O Indicador de Incerteza da Economia Brasileira (IIE-Br) teve queda de 7,6 pontos na passagem de maio para junho, para 105,2 pontos, informou a Fundação Getulio Vargas (FGV). O indicador retornou assim à zona favorável, com recuo no componente de Mídia, "apesar das tensões geopolíticas".

Na métrica de médias móveis trimestrais, o IIE-Br caiu 1,9 ponto.

"Em junho, o Indicador de Incerteza registrou a maior queda do ano, influenciada principalmente, pelo recuo do componente de Mídia. O alívio na incerteza tem respaldo na trégua da guerra comercial entre Estados Unidos e China e na reação moderada dos mercados globais sobre a escalada do conflito no Oriente Médio e suas consequências para a economia global. Pelo lado doméstico, a atividade econômica segue resiliente em 2025, com a inflação dando indícios de arrefecimento, sob a luz de uma política monetária contracionista", avaliou Anna Carolina Gouveia, economista do Instituto Brasileiro de Economia da FGV (Ibre/FGV), em nota oficial.

O IIE-Br é formado por dois componentes: o IIE-Br Mídia, que faz o mapeamento nos principais jornais da frequência de notícias com menção à incerteza; e o IIE-Br Expectativa, que é construído a partir das dispersões das previsões para a taxa de câmbio e para o IPCA.

"O componente de Expectativas também cede em junho e, após acumular queda em cinco dos seis primeiros meses do ano, atinge o menor nível desde janeiro de 2015. No momento, há certo consenso entre os analistas quanto à manutenção da taxa Selic em patamar elevado, reflexo da resiliência da atividade econômica e das expectativas de inflação ainda desancoradas em todos os horizontes. Essa é a primeira vez que o IIE-Br registra nível inferior a 110 pontos neste ano, embora ainda seja cedo para afirmar se essa trajetória se manterá nos próximos meses", completou Gouveia.

O componente de Mídia caiu 8,5 pontos, para 109,3 pontos, patamar mais baixo desde outubro de 2024, contribuindo com -7,4 ponto para o IIE-Br do mês. O componente de Expectativas caiu 1,1 ponto, para 86,6 pontos, menor nível desde janeiro de 2015, contribuindo com -0,2 ponto para o índice de junho.

A coleta do Indicador de Incerteza da Economia brasileira é realizada entre o dia 26 do mês anterior ao dia 25 do mês de referência.