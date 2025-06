Incêndios florestais atingem Turquia e França em meio a onda de calor

Por Ezgi Erkoyun e Dominique Vidalon e Guillermo Martinez

ISTAMBUL/PARIS/SEVILHA (Reuters) - Os bombeiros combatiam incêndios florestais na Turquia e na França nesta segunda-feira, quando uma onda de calor precoce atingiu a região.

Na Turquia, os incêndios florestais se alastraram pelo segundo dia na província de Izmir, no oeste do país, impulsionados por ventos fortes, disse o ministro da Agricultura e Florestas, Ibrahim Yumakli, forçando o esvaziamento de quatro vilarejos e de duas localidades.

Nos últimos anos, as regiões costeiras da Turquia foram devastadas por incêndios florestais, conforme os verões se tornaram mais quentes e secos, o que, segundo os cientistas, é resultado da mudança climática induzida pelo homem.

Na França, onde se espera que as temperaturas atinjam o pico na terça e na quarta-feira, incêndios florestais eclodiram no domingo no departamento de Aude, no sudoeste do país, onde as temperaturas chegaram a 40 graus Celsius, queimando 400 hectares e forçando a retirada de um acampamento e uma abadia, segundo as autoridades.

Os incêndios estavam sob controle, mas ainda não tinham sido extintos, informaram as autoridades na segunda-feira.

O serviço meteorológico Météo-France colocou um recorde de 84 dos 101 departamentos do país em alerta laranja de calor de segunda-feira até o meio da semana. Cerca de 200 escolas serão fechadas, pelo menos parcialmente, nos próximos três dias por causa do calor, informou o Ministério da Educação.

ONDA DE CALOR NA EUROPA

As autoridades enviaram alertas de calor em toda a região.

A Espanha está a caminho de ter o junho mais quente já registrado, informou o serviço meteorológico nacional AEMET, prevendo o pico da onda de calor na segunda-feira.

"Nos próximos dias, pelo menos até quinta-feira, o calor intenso continuará em grande parte da Espanha", disse Ruben del Campo, porta-voz da agência meteorológica.

Em Sevilha, no sul da Espanha, onde os líderes globais se reuniam para uma conferência das Nações Unidas, as temperaturas devem atingir 42ºC.

"Está horrível", disse o funcionário municipal Bernabe Rufo enquanto limpava uma fonte. "Precisamos buscar sombra constantemente."

Na Itália, o Ministério da Saúde emitiu alertas vermelhos de onda de calor para 16 cidades. O site de meteorologia IlMeteo.it disse que as temperaturas na segunda-feira chegariam a 41ºC em Florença, 38ºC em Bolonha e 37ºC em Perugia.