Ibovespa firma alta com endosso de NY e Azzas 2154 em destaque

Por Paula Arend Laier

SÃO PAULO (Reuters) - O Ibovespa firmava-se no azul nesta segunda-feira, buscando encerrar o mês com um tom positivo, em movimento endossado por Wall Street e com Azzas 2154 como destaque de alta após anunciar mudanças no conselho de administração.

Por volta de 11h10, o Ibovespa, referência do mercado acionário brasileiro, subia 0,82%, a 137.992,22 pontos, contabilizando em junho um acréscimo de 0,7%. O volume financeiro somava R$2,85 bilhões.

Em Nova York, o S&P 500 e o Nasdaq renovaram máximas históricas na abertura, em meio ao otimismo de agentes financeiros com acordos comerciais firmados pelos Estados Unidos com seus principais parceiros.

Análise gráfica semanal do BB Investimentos ponderou, contudo, que o Ibovespa encerra junho e inicia o novo semestre com sinais de indefinição, conforme relatório enviado a clientes nesta segunda-feira.

"Com base na análise das figuras gráficas e do comportamento das médias, é possível afirmar que o índice se mantém em uma tendência secundária de baixa (curtíssimo prazo), dentro de uma tendência primária de alta (médio e longo prazos)", pontuou.

DESTAQUES

- ITAÚ UNIBANCO PN tinha alta de 1,19%, enquanto BRADESCO PN subia 1,21% e SANTANDER BRASIL ON avançava 0,79%. BANCO DO BRASIL ON mostrava acréscimo de 0,41%, tendo como pano de fundo relatório do Citi reiterando recomendação neutra para as ações, com preço-alvo caindo de R$27 para R$23.

- PETROBRAS PN tinha variação positiva de 0,13%, em meio a um declínio modesto dos preços do petróleo no exterior, onde o barril do Brent perdia 0,16%, a US$67,66. PETROBRAS ON subia 0,3%. No setor, BRAVA ENERGIA ON caía 0,47%, enquanto PETRORECONCAVO ON subia 0,21% e PRIO ON ganhava 0,53%.

- VALE ON cedia 0,4%, em meio a ajustes após duas altas seguidas, período em que acumulou valorização de quase 5%. Na China, o contrato futuro do minério de ferro mais negociado na Bolsa de Mercadorias de Dalian (DCE) encerrou as negociações do dia com alta de 0,21%, a 715,5 iuanes (US$99,88) a tonelada. O contrato ganhou 2,06% em junho.

- AZZAS 2154 avançava 4,77% tendo no radar mudanças no conselho de administração, incluindo eleição de Nicola Calicchio Neto como novo presidente do colegiado, após renúncia de Pedro Parente. O conselho também convocou assembleia para 22 de julho para tratar de proposta para que o colegiado seja composto por sete membros, entre outros temas.

- GRUPO ULTRA ON valorizava-se 4,09%, no segundo pregão seguido de ganhos. Em relatório na última sexta-feira, analistas do BTG Pactual observaram que o grupo continua apresentando resultados operacionais sólidos e se beneficia de um portfólio bem diversificado, mas que o potencial de valorização é limitado no preço atual.

- ENGIE BRASIL ON recuava 0,31%, refletindo ajustes, após duas altas seguidas, sendo que apenas na sexta-feira avançou mais de 4%.

- FRASLE MOBILITY ON, que não faz parte do Ibovespa, avançava 1,89% após anunciar oferta primária de ações com lote inicial de 9.256.000 papéis, que poderá ser acrescida em até 1.860.000 ações de emissão da companhia (oferta primária) e em até 11.110.000 de ações detidas pela Dramd (oferta secundária). A precificação será em 10 de julho.

