Haddad critica Bolsonaro, manda recado ao Congresso e defende isenção do IR

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, criticou o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), mandou recados ao Congresso e defendeu a aprovação das mudanças do Imposto de Renda para dar mais isenção, em discurso hoje no Palácio do Planalto.

O que aconteceu

Haddad quebrou o protocolo durante o lançamento do Plano Safra para agricultura familiar, o chamado 'Safrinha'. Ele pediu licença para responder às críticas do ex-presidente durante manifestação da avenida Paulista, em São Paulo, ontem e não deixou de passar mensagens ao Legislativo e ao mercado financeiro.

"Todo dia ele aparece com uma mentira nova. Hoje, ele está acusando o senhor [o presidente Lula (PT)] de cortar benefícios sociais", disse Haddad. Bolsonaro compartilhou uma postagem do deputado Filipe Barros (PL-PR) que dizia que o governo "dificulta o acesso ao BPC [Benefício de Prestação Continuada]".

O governo alterou algumas regras para concessão e revisão do BPC na semana passada. Entre as mudanças estão a ampliação da lista de benefícios que ficam de fora do cálculo da renda familiar que dá direito ao benefício, permitindo, por exemplo, que duas pessoas que moram na mesma casa recebessem o BPC e o fim do prazo de dois anos para convocar os beneficiários à revisão. O cidadão poderá ser chamado a qualquer tempo e, se não se enquadrar mais nas regras, deixará de receber a renda assistencial.

As mudanças se dão em meio às tentativas de corte de gastos. O BPC tem o valor do salário mínimo e é pago a idosos a partir de 65 anos e pessoas com deficiência de famílias cuja renda per capita —por pessoa da família— seja igual ou inferior a um quarto do salário mínimo, o que dá R$ 379,50 neste ano.

Haddad refutou que sejam cortes de benefícios sociais e defendeu a política econômica do governo. "Você [o presidente Lula] está com a menor taxa de desemprego da história, você está com a melhor distribuição de renda da história, a menor taxa de jovens que nem estudam nem trabalham da história, com a inflação em queda, o dólar em queda e o PIB [Produto Interno Bruto] em alta", afirmou o ministro.

Recado ao Congresso e defesa do IR

Haddad também passou recados. Ele defendeu sua política fiscal, que tem sido criticada pelo Congresso Nacional e pelo mercado financeiro, e voltou a cobrar avanço do projeto de alteração do IR, "no mês que vem".

"Nós vamos fechar todas as brechas que são criadas por jabutis", disse Haddad, sem citar nenhum projeto diretamente. "Jabuti" é o jargão atribuído a uma parte de um projeto de lei que não tem nenhuma relação com a matéria principal.

"Ele aparece numa lei, em geral, para favorecer um grande empresário", afirmou Haddad. "Para tirar esse jabuti do ordenamento jurídico, é um parto. E cada vez que a gente sequestra esse jabuti da árvore e remove do ordenamento político, tem grito do andar de cima de que aumenta o imposto."

O discurso não programado e de tom duro se dá após a derrota do governo sobre mudanças na taxação do IOF (Imposto sobre Operações Financeiras), na semana passada. O decreto de Lula foi negado no mesmo dia pelas duas Casas, que criticaram a manobra de Haddad, sob o argumento de que aumentaria impostos.

O ministro fez uma comparação da sua gestão fiscal com a de Bolsonaro. "Deixa eu falar para vocês qual que é o aumento mais cruel de imposto que um presidente pode fazer: os quatro anos do mandato dele sem reajustar a tabela do Imposto de Renda", disse.

Haddad seguiu com o tom de discurso voltado a "taxar os mais ricos" —um dos incômodos do Congresso atualmente. "Qual é a moral desse senhor [Bolsonaro] para falar de aumento de imposto? Por que nós estamos fechando brecha para o andar de cima passar a pagar?", questionou.

Este é o argumento que ele tem usado para defender as propostas de mudança no IR. "Essa nova lei, [se] aprovada —não a da semana passada [IOF], a do mês que vem [sobre IR]— nós vamos colocar 25 milhões de famílias pagando ou nada ou menos Imposto de Renda. Isso é fazer justiça. 20 milhões vão deixar de pagar, 5 milhões vão pagar menos. Sabe quantos vão começar a pagar? 140 mil", defendeu Haddad.

Esse discurso tem sido visto pelo Congresso como um estímulo ao "nós contra eles". Nesta manhã, o presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), publicou um vídeo em que criticava exatamente isso. "No mesmo dia em que derrubamos [o decreto], aprovamos outras três medidas importantes para o nosso país", afirmou. "Capitão que vê o barco indo em direção ao iceberg e não avisa não é leal, é cúmplice."