Hackers ligados ao Irã ameaçam divulgar e-mails de assessores de Trump

Por Raphael Satter

WASHINGTON (Reuters) - Hackers ligados ao Irã ameaçaram revelar mais e-mails roubados do círculo do presidente dos EUA, Donald Trump, depois de terem distribuído à mídia, antes das eleições norte-americanas de 2024, um lote de mensagens.

Em conversas online com a Reuters no domingo e na segunda-feira, os hackers, que atendem pelo pseudônimo de Robert, disseram que tinham cerca de 100 gigabytes de e-mails das contas da chefe de gabinete da Casa Branca, Susie Wiles, do advogado de Trump, Lindsey Halligan, do conselheiro de Trump, Roger Stone, e da atriz pornô que virou antagonista de Trump, Stormy Daniels.

Robert levantou a possibilidade de vender o material, mas não forneceu detalhes sobre os planos. Os hackers não descreveram o conteúdo dos e-mails.

Halligan, Stone, um representante de Daniels e da agência de ciberdefesa dos EUA, a Cisa, não responderam imediatamente aos pedidos de comentários.

A Casa Branca e o FBI responderam com uma declaração do diretor do FBI, Kash Patel, que disse: "Qualquer pessoa associada a qualquer tipo de violação da segurança nacional será totalmente investigada e processada com todo o rigor da lei".

A missão do Irã nas Nações Unidas não retornou imediatamente uma mensagem solicitando comentários. Teerã negou, no passado, ter praticado ciberespionagem.

Robert se materializou nos meses finais da campanha presidencial de 2024, quando os hackers alegaram ter violado as contas de e-mail de vários aliados de Trump, incluindo Wiles.

Os hackers então distribuíram e-mails aos jornalistas. A Reuters já havia autenticado parte do material vazado, incluindo um e-mail que parecia documentar um acordo financeiro entre Trump e advogados que representam o ex-candidato presidencial Robert F. Kennedy Jr. -- agora secretário de saúde de Trump.

Outros materiais incluíam comunicados da campanha de Trump sobre candidatos republicanos a cargos públicos e discussões sobre negociações de acordo com Daniels.

Embora os documentos vazados tenham recebido alguma cobertura no ano passado, eles não alteraram fundamentalmente a corrida presidencial, que Trump venceu.

Em uma acusação de setembro de 2024, o Departamento de Justiça dos EUA alegou que a Guarda Revolucionária do Irã comandou a operação de hacking de Robert. Em conversas com a Reuters, os hackers se recusaram a abordar a alegação.

Após a eleição de Trump, Robert disse à Reuters que não havia mais planos de vazamentos. Em maio, os hackers disseram à Reuters: "Estou aposentado, cara."

Mas o grupo retomou a comunicação após a guerra aérea de 12 dias entre Israel e Irã neste mês, que culminou no bombardeio dos EUA às instalações nucleares do Irã.

Em mensagens desta semana, Robert disse que os hackers estavam organizando uma venda de e-mails roubados e queriam que a Reuters "divulgasse esse assunto".

O acadêmico do American Enterprise Institute, Frederick Kagan, que escreveu sobre a ciberespionagem iraniana, disse que Teerã sofreu sérios danos no conflito e que seus espiões provavelmente estavam tentando retaliar de maneiras que não atraíssem mais ações dos EUA ou de Israel.

"Uma explicação padrão é que todos receberam ordens para usar todo o material assimétrico possível, o que provavelmente não desencadeará uma retomada de grandes atividades militares israelenses/americanas", disse ele. "Vazar mais um monte de e-mails provavelmente não fará isso."

Apesar das preocupações de que Teerã possa causar estragos digitais, os hackers iranianos mantiveram-se discretos durante o conflito. Autoridades cibernéticas dos EUA alertaram nesta segunda-feira que empresas norte-americanas e operadoras de infraestrutura crítica ainda podem estar na mira de Teerã.

(Reportagem de Raphael Satter; reportagem adicional de Gram Slattery)