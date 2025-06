Escravidão e tortura: veja como operam gangues de golpes online no Camboja

O governo cambojano "ignora" violações de direitos humanos — como escravidão, tráfico de pessoas, trabalho infantil e tortura — em diversos complexos criados para aplicar golpes pela internet, segundo a Anistia Internacional.

O que aconteceu

Acusação é parte do relatório "I Was Someone Else's Property" (eu era propriedade de outra pessoa, na tradução livre para o português). O documento foi divulgado hoje pela organização não governamental.

Sobreviventes contaram que caíram no golpe quando buscavam vagas de emprego. Candidaturas eram feitas por plataformas como o Facebook e o Instagram.

Tailandesa, de 18 anos, disse que procurava trabalho durante as férias escolares quando foi traficada. Os recrutadores "disseram que eu trabalharia na administração... eles enviaram fotos de um hotel com piscina... o salário era alto", disse, segundo relatório da Anistia Internacional.

Chegando ao país do sudeste asiático, as vítimas eram levados para "instalações semelhantes a prisões". Os complexos tinham câmeras de vigilância, arame farpado nos muros e muitos seguranças. Alguns desses seguranças portavam bastões elétricos e armas de fogo.

Trabalhadores eram obrigados a praticar golpes nas redes sociais

Nas instalações, escravizados eram "forçados a aplicar golpes online" em pessoas ao redor do mundo. Os golpes aconteciam por meio de conversas nas redes sociais.

Objetivo era receber dinheiro. Os escravizados simulavam romances, oportunidades de investimentos falsos ou venda de produtos que não seriam entregues.

Anistia Internacional entrevistou 58 sobreviventes de oito nacionalidades, incluindo nove crianças. Também teve acesso a registros de outras 336 vítimas e visitou 53 complexos, localizados em 16 cidades do Camboja, de onde eram aplicados os golpes.

Pessoas eram vendidas e submetidas a trabalho forçado e tortura

Entrevistados foram vítimas de tráfico humano e submetidos a trabalhos forçados sob ameaça de violência. "Em 32 casos, a Anistia Internacional concluiu que os sobreviventes eram vítimas de escravidão, conforme definido pelo direito internacional, com os administradores do complexo exercendo um nível de controle sobre eles que equivalia à propriedade de fato", apontou o relatório.

Sobreviventes relataram terem sido vendidos ou testemunhado a venda de pessoas. Outros disseram que foram informados que tinham uma dívida com os criminosos, que precisavam trabalhar para pagar.

Quarenta dos 58 sobreviventes entrevistados sofreram tortura ou outros maus-tratos. A maioria das agressões era praticada pelos administradores dos complexos, em locais designados para a tortura de pessoas que não trabalhavam ou não batiam as metas. Também foram relatadas mortes nos complexos.

Governo cambojano fazia vista grossa

Autoridades do Camboja são acusadas de fechar os olhos para os crimes. Segundo a organização governamental, os "empreendimentos criminosos operam com aparente consentimento do governo". A motivação desse suposto consentimento, no entanto, não foi esclarecida no relatório.

Camboja diz que está investigando. Em resposta à Anistia Internacional, o governo do país afirmou estar lidando com a crise dos golpes por meio de um Comitê Nacional de Combate ao Tráfico de Pessoas e de forças-tarefa ministeriais.

ONG refutou. A Anistia Internacional alegou que "mais de dois terços dos complexos identificados no relatório continuaram operando", mesmo após batidas policiais, resgates de pessoas escravizadas e ampla divulgação pela mídia local. Também de acordo com a organização, pessoas retiradas dos complexos são "frequentemente detidas em centros de detenção de imigrantes em condições precárias durante meses".

Jornalistas e defensores dos direitos humanos que denunciaram os golpes foram presos. A ONG disse ainda que o jornal Voz da Democracia foi fechado em 2023, "em aparente retaliação por suas reportagens sobre a crise dos golpes".