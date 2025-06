'Gilmarpalooza' terá Motta, ministros de Lula e do STF em Lisboa

A 13ª edição do Fórum Jurídico de Lisboa —realizado pelo ministro do STF Gilmar Mendes e apelidado de "Gilmarpalooza"— terá a presença de colegas do Supremo, ministros de Lula e do presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB).

Saiba mais sobre o evento

O fórum será realizado entre as próximas quarta e sexta, na Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa. O tema deste ano é "O mundo em transformação - Direito, Democracia e Sustentabilidade na Era Inteligente".

Evento terá quatro ministros do Supremo além do próprio Gilmar Mendes. São eles: Luís Roberto Barroso, presidente da Corte, André Mendonça, Flávio Dino e Alexandre de Moraes.

Cinco ministros do governo Lula. A lista ainda tem Alexandre Silveira (Minas e Energia); Camilo Santana (Educação); Jader Filho (Cidades); Jorge Messias (Advocacia-Geral da União) e Ricardo Lewandowski (Justiça).

Além do presidente da Câmara, Hugo Motta, deputados de diferentes vertentes, como Tábata Amaral (PSB-SP), Orlando Silva (PCdoB-SP) e o ex-presidente da Câmara Arthur Lira (PP-AL) estão na lista de convidados. Entre os senadores, estão Ciro Nogueira (PP-PI) e o ex-presidente da Casa Rodrigo Pacheco (PSD-MG).

Sete governadores irão a Lisboa: Cláudio Castro (PL-RJ), Tarcísio de Freitas (Republicanos-SP), Mauro Mendes (União-MT), Helder Barbalho (MDB-PA), Ronaldo Caiado (União-GO), Eduardo Leite (PSD-RS) e Rafael Fonteles (PT-PI).

PGR e Polícia federal presentes. O procurador-geral da República, Paulo Gonet, e o diretor-geral da PF, Andrei Rodrigues, também participarão do evento.

O "Gilmarpalooza" é organizado pelo IDP (Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa) -que tem como sócio o próprio Gilmar Mendes-, pelo LPL (Lisbon Public Law Research Centre) da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa e pelo Centro de Inovação, Administração e Pesquisa do Judiciário - FGV Justiça (FGV). Além de juristas e políticos, empresários, jornalistas e diversos representantes da sociedade civil participarão do evento.

Programação do evento ainda não foi oficialmente divulgada. Segundo o site do fórum, contudo, na edição de 2025, "será abordado um panorama sobre como a tecnologia e a inteligência artificial atingem diferentes campos e os impactos no Brasil, na Europa e no mundo".

No ano passado, gastos de autoridades chegaram a R$ 1,34 milhão. Levantamento feito pelo Estadão mostrou que esse foi o custo dos poderes Legislativo, Judiciário e Executivo em diárias e passagens a servidores públicos e autoridades que viajaram para o fórum, segundo levantamento em portais da transparência.

Também no evento de 2024, representantes de 12 empresas que possuíam ações em tramitação no STF participaram como palestrantes, Por meio de nota, a Corte negou à época a existência de conflitos de interesse.